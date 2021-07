APORTE SOCIAL Salud

En el marco del Día Mundial de las y los Donantes de Sangre que se celebró el 14 de junio pasado, la Ayuda-Le y el Puerto de Bahía Blanca impulsaron una campaña de concientización.



Un acuerdo entre organizaciones impulsa la donación de sangre. Participan de esta campaña Ayuda-Le, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca junto a la coordinación del servicio de Hemoterapia del Hospital Zonal de Agudos Dr. José Penna.

“Desde diciembre, en plena pandemia, hemos realizado campañas prácticamente una vez por mes y la respuesta de la gente ha sido muy positiva”, informó la integrante de la comisión directiva de Ayuda- Le, Claudia Tapuerca. “Tuvimos dos cursos de capacitación. Uno con el Hospital Garrahan y otro con el Ministerio de Salud de la Nación, y de esta forma empezamos a trabajar en esto”.

Las campañas realizadas en la Sociedad de Fomento del Barrio Don Bosco, alcanzaron el compromiso de 15 y 25 donantes. Esto responde a las necesidades del Hospital, ya que los glóbulos rojos presentes en la sangre tienen una vida útil de hasta 40 días, por lo cual prefieren hacer campañas más pequeñas y frecuentes.

Asimismo, en el actual contexto de pandemia, las extracciones se realizan prestando especial atención a los protocolos de cuidado de Covid-19. “Con esto, el hospital sale de su zona de confort y abre sus puertas para llegar a otros lugares, además que la gente prefiere asistir a una campaña externa. Si bien contábamos con un registro de donantes, hemos incorporado muchísimas personas gracias a la difusión de estas campañas”, afirmó Tapuerca.



Donar es una fiesta

“El 1 de julio será la primera vez que la sede de Ayuda-Le abrirá sus puertas para una campaña. Esto nos genera una emoción muy grande, es un gran logro”, remarcó. Además de las y los voluntarios, estarán presentes la doctora Isabel Gallez y dos equipos técnicos del Servicio de Hemoterapia que dispondrán dos camillas para tratar a los donantes quienes, después, podrán acceder a un refrigerio.

Tapuerca, en comunicación con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios, contó que “es un día de fiesta. Ese día el donante es nuestra prioridad, se crea un clima muy cálido, festivo, con música. Después le entregamos un diploma con la fecha y un presente. Siempre quedan muy conformes, quedamos en contacto para que nos den una devolución del evento”. Si bien la campaña tendrá una capacidad máxima de 25 donantes, las personas que no resulten convocadas serán llamadas para las siguientes, con el objetivo de generar la fidelidad necesaria para que se establezcan como donantes voluntarios y habituales. De esta manera, el banco de sangre podrá contar con sangre segura, es decir, de personas con el compromiso y la responsabilidad de donar cada tres o cuatro meses, que cumple con los requisitos.



Insistencias saludables

“Bahía es una ciudad solidaria y nos gustaría formar una comunidad donante. Que este tipo de modelo perdure en el tiempo. Esa sangre sirve para accidentes, cirugías, para pacientes leucémicos y con enfermedades de sangre”, expresó Tapuerca, y agregó que “lo ideal sería que siempre haya sangre esperando a los pacientes, y no que los pacientes esperen por la sangre”.

La inscripción para ser donante voluntario se puede realizar a través de la página de Ayuda-Le y por WhatsApp al 291-4388373. Los requisitos son gozar de buena salud, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. En caso de haber tenido Covid-19, se debe esperar un mes a partir del alta, y aquellas personas que hayan recibido la vacuna, deberán acreditar 72 hs sin reacciones adversas.



SALVAR VIDAS

El Día Mundial de Donantes de Sangre conmemora el aporte del médico austríaco, Karl Landsteiner, quien nación el 14 de junio de 1868. El patólogo y biólogo, ganador del Premio Nobel de Medicina descubrió y tipificó los grupos sanguíneos ABO.

Este descubrimiento fue de suma importancia, ya que a principios del siglo XX los equipos médicos habían descifrado que el fracaso frecuente de las transfusiones se debía a la incompatibilidad entre la sangre del donante y la del receptor.

La fecha celebra la donación voluntaria y la concientización sobre la importancia de la acción. La sangre es fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Asimismo, es necesaria para tratar las personas heridas durante urgencias de todo tipo y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal.

En el contexto sanitario actual, las estadísticas globales de nuestro país arrojan que el número de donaciones ha disminuido considerablemente. Por tal motivo, se incentiva a que personas voluntarias se acerquen a los hospitales para realizar su aporte, no solamente a demanda sino también para enriquecer los bancos de sangre.



