MEMORIA Y RESPETO Locales

Fecha: Miércoles, 14 Abril, 2021 - 00:00

A 39 años de la gesta de Malvinas, se realizó el acto oficial para honrar la memoria y la vida de veteranos y caídos.



El emotivo encuentro se realizó en el escenario habitual, el cenotafio de la calle Cuyo y La Falda, limitado en asistentes por protocolos sanitarios. Contó con la presencia y las palabras de autoridades municipales, veteranos, hijas e hijos de combatientes.

“Decidimos juntarnos y comenzar un grupo para que esta gesta se mantenga en la memoria todo el año, que Malvinas no sea un 2 de abril, una vez al año y nada más, sino que la podamos recordar y mantener activa”, afirmó la integrante de Juventud Malvinas, Ana Gatti. La organización se conformó en el año 2019, después de las Olimpiadas de Veteranos de Guerra que se realizaron en la ciudad. Desde allí surgió una iniciativa que nuclea muchas voluntades y un objetivo en común: malvinizar la sociedad. “Creemos que nuestro legado es ese, para que algún día la soberanía sobre las Islas vuelva a pertenecer a nosotros, y creo que esa es la mejor manera de honrarlos”, agregó Alan Ramírez.

“Tenemos el ejemplo de estos hombres, y ofrendaron su vida por la soberanía nacional”, afirmó el veterano Guillermo De La Fuente. “Invito a mis compañeros a que sigamos en la lucha, que sigamos peleando para hacer de este un país mejor, asistiendo a sus vecinos, compartiendo la historia. Cada uno de nosotros sabe que es un pedazo de la historia, contémosla, no la guardemos”, finalizó.



Palabras oficiales

El intendente Héctor Gay presidió el acto: “Malvinas no es solamente una vez al año, y ese debe ser el compromiso que tenemos que tener, desde las escuelas, desde la educación, desde quienes estamos circunstancialmente en funciones administrativas o de gobierno, desde los propios veteranos, sus descendencia, sus familiares y todo el pueblo argentino. Malvinas es la gran causa pendiente”.

Además manifestó que están claros tanto el rol de los veteranos como el legítimo reclamo de soberanía sobre el archipiélago. “Tal vez no seamos testigos del momento en que flamee nuevamente la bandera argentina en las islas, pero llegará ese día. Y esto dependerá de nosotros y de las nuevas generaciones que tendrán que asumir el legado de la lucha permanente”.





“NOSOTRAS TAMBIÉN ESTUVIMOS”

El documental trata la experiencia de guerra de tres mujeres enfermeras, que atendieron a personas heridas que venían de Malvinas y eran trasladadas a Comodoro Rivadavia. Formaban parte de un grupo de catorce mujeres, que realizaban la atención sanitaria en un hospital reubicable instalado en esa localidad. El filme se estrenó el 2 de abril en la Televisión Pública.

“Durante siete años ellas guardaron silencio. Hubo desinterés. Y lo que hicimos es contar esa historia, recuperar esos recuerdos, contar cómo fue la experiencia de la guerra”, cuenta el director Federico Strifezzo. Sanar, acompañar, reconfortar, proteger fueron algunas de las acciones concretadas por estas heroínas, recientemente reconocidas por el Estado argentino. A ellas se suman, las que se dedicaron a la inteligencia, comisarías de a bordo, radio operadoras de barcos mercantes, instrumentistas quirúrgicas y personal sanitario.



Fuente: TV Pública



RECONOCIMIENTO NACIONAL

La ceremonia central en conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en Buenos Aires tuvo como sede la Plaza de Armas del Edificio Libertador. Con la presencia del ministro de Defensa, Agustín Rossi, acompañado por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, licenciado Daniel Filmus, representantes de la cartera de Defensa y jefes militares, agrupaciones de combatientes y veteranos.

“Esta fecha nos invita a mirar Malvinas desde diferentes perspectivas, nosotros elegimos la de la soberanía, y es un hecho constitutivo de nuestra Nación con Malvinas; y reclamamos nuestros derechos soberanos sobre las mismas a partir de la reforma de la Constitución del año 1994. Malvinas fueron, son y serán argentinas”, declaró el ministro Rossi.

“La segunda perspectiva es de aquellos que escribieron las páginas más gloriosas, por nuestros combatientes que lo hicieron con una generosidad, hidalguía, con patriotismo y heroísmo que merece ser recordado y dignificado en forma permanente”, agregó. Asimismo, dijo que el próximo año se cumplirán los 40 años del desembarco en Malvinas: “Nos proponemos convertir esa vigilia que es de una noche en un año. La vigilia del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas empieza hoy, y hemos creado una comisión que está destinada a convertir este en un año profundamente malvinense, donde Malvinas esté presente los 365 días en cada uno de los rincones de la Patria”.

Filmus subrayó que “recordar el 2 de abril implica valorar, recordar, querer a quienes dieron la vida luchando por nuestra soberanía. Nos sumamos a honrar junto al pueblo argentino a quienes combatieron en Malvinas, a quienes cayeron luchando valerosamente, pero también a quienes retornaron al continente y llevan en sus cuerpos y sus mentes el orgullo y las huellas de haber participado en la gesta, y a sus familias”.



Fuente: Argentina.gob.ar



Autor: Redacción EcoDias