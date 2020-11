ACCIÓN COOPERATIVA Economía social

Con una participación de más de 400 personas, el tradicional encuentro cooperativo, mutualista y asociativista colmó las expectativas en su XVI edición, esta vez virtual e internacional.



Como interventores de la jornada, estuvieron presentes el director de Gidecoop y profesor de la UNS, el magister Mariano Glas y la doctora Lucía Banchieri. También hubo saludos institucionales como el del rector de la UNS, el doctor Daniel Vega; el director del Departamento de Ciencias de la Administración de la UNS, el doctor Gastón Milanesi y el presidente de la Asociación Intercooperativa Regional, Juan José Carrizo.

“Es un año que va a quedar marcado en la historia de la humanidad. En el momento de mayor desarrollo tecnológico del planeta aunque con profundas desigualdades sociales y económicas y una creciente problemática medioambiental un virus casi invisible demuestra la fragilidad del ser humano y nos presenta un escenario casi inédito”, explicó Glas quien fue el encargado de dar comienzo a la propuesta.

“En los próximos meses la pandemia va a pasar pero lamentablemente va a profundizar situaciones de exclusión e inequidad tanto a nivel nacional como internacional. En este nuevo contexto las entidades de la Economía Social van a ser protagonistas de la reconstrucción post pandemia porque ponen al ser humano como centro de sus actividades privilegiando la prestación de sus servicios por sobre el lucro capitalista”, agregó.

Glas remarcó la labor y el ejemplo de referentes cooperativistas y destacó -al igual que todos los moderadores y expositores- el centenario de la Cooperativa Obrera y su importancia en la economía y comunidad local a través de su accionar, sus valores y principios cooperativos. Además valorizó el vínculo estrecho y el trabajo mancomunado de la Universidad Nacional del Sur con la Economía Social y el cooperativismo.

“Frente a la impotencia de la política ante los dictados de los mercados y de las finanzas, la actual pandemia ha detonado reflexiones que apuntan a revisar el funcionamiento social. Si éste debiera inclinarse hacia una democratización económica, son las cooperativas las vías más experimentadas y participativas para que en cada lugar, los ciudadanos superen las incertidumbres y recuperen la organización de un mundo más justo y sustentable”, sostuvo a su turno Juan Carrizo.



Disertantes internacionales

Este año los expositores fueron el aclamado intelectual cooperativista Dante Cracogna, quien abordó sobre “Otra mirada a la defensa del consumidor”, y Bernardo Kliksberg quien disertó sobre “El rol del cooperativismo en un mundo turbulento”.

Cracogna efectuó una visión retrospectiva para comprender el presente, luego mencionó sobre la expansión doctrinaria del cooperativismo de consumo y finalmente se refirió a los desafíos de la actualidad. Además indago en los orígenes del cooperativo: “Por eso la referencia es obligada a la Cooperativa de Rochdale como cuna del movimiento cooperativo porque de ahí nos nutrimos para conocer y valorar el significado real del movimiento cooperativo”.

“Mirar el pasado no es solo relatar anécdotas de lo que ha ocurrido en otro tiempo, reconocer la historia esto es, conocer los hechos decisivos del pasado en el que se ha fraguado el destino actual para tomar conciencia de él además para prepararse para hacer frente a los desafíos del futuro de manera que historiar no es un pasatiempo más o menos agradable sino que es un imperativo para transitar con pasos firmes y seguros”, aludió Cracogna.

La iniciativa estuvo organizada por la Universidad Nacional del Sur, el Departamento de Ciencias de la Administración y la Asociación Intercooperativa Regional, bajo el auspicio de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo Ltda. De hacerse en el Aula Magna de la UNS, en esta oportunidad se realizó bajo los medios digitales de comunicación.

Por último, Kliksberg realizó una lectura integral y global respecto a las problemáticas del contexto desde y más allá de la pandemia como la desigualdad, la pobreza, la hambruna, desnutrición infantil, deserción escolar, precarización laboral, la discriminación hacia las mujeres y el cambio climático. Frente a eso remarcó el notable valor del cooperativismo: “Es un momento crítico en la historia del género humano, donde cunde la desesperanza, la incertidumbre de qué es lo que va a suceder y es un momento para introducir algunas luces de esperanza”.

Klisberg se refirió a la frase de las Naciones Unidas de que la humanidad no comparte el mismo bote: “la pandemia es absolutamente desigual y es reproductora de desigualdades porque los más castigados son los pobres y los que tienen mayores impactos como consecuencia de las medidas económicas y casi imprescindibles de cierre total o parcial de la economía son trabajadores de la economía informal”.

Asimismo, habló respecto a la inequidad en la distribución de la riqueza mundial: “El 1% más rico pasó la barrera de tener la propiedad del 50% del producto bruto mundial lo que quiere decir que el 1% tiene más que el 99% restante de la población del mundo. El 70% del género humano ha sido sometido a desigualdades crecientes”.

También, sostuvo que “hay una gigantesca epidemia de hambre en el mundo. El tema del hambre no es un tema de producción, el tema del hambre es sobre el acceso a los alimentos y la mitad de la población del mundo tiene muchas dificultades para acceder a los mismos”.

Al momento de plantear conclusiones, dijo que “el movimiento cooperativo tiene mil millones de miembros actualmente en el mundo que están ayudando a tres mil millones de personas. El movimiento cooperativo es la base de la Economía Social que es la gran alternativa frente al capitalismo salvaje y la destrucción del medioambiente. No es una teoría”.



