Fecha: Miércoles, 2 Septiembre, 2020 - 00:00

El Centro de Educación Física N° 47 trasciende su labor para estar cerca de los estudiantes y las familias desde las plataformas de comunicación en línea.



Los Centros de Educación Física (CEF) son establecimientos educativos estatales que dependen de la Dirección de Cultura y Educación. Brindan actividades deportivas y recreativas gratuitas y no formales abiertas a todas las edades. Además ofrecen actividades físicas adaptadas a personas con discapacidad.

Desde el inicio de la pandemia, el equipo de profesionales de Educación Física del CEF 47 viene adaptando al mundo virtual las diversas actividades que realizan en distintos clubes, escuelas y gimnasios de la ciudad. “En esta etapa tuvimos que organizarnos porque trabajamos propuestas gimnásticas, deportivas, de la naturaleza y del medio acuático. Estamos trabajando mucho en proyectos y en distintos bloques. Un grupo de profes trabaja la parte de gimnasia para todas las edades, otro deportes con nuevas reglas, otro grupo con ecología porque tenemos una propuesta de aprendizaje en el ambiente natural que le decimos Ecochicos.”, expresó la directora del espacio educativo, Marisa Rule.

Para sostener la contención social, el equipo docente fortalece los lazos a través de grupos de Whatsapp y de Facebook. Mediante producciones audiovisuales generan iniciativas con proyectos para concientizar, educar y entretener a niños, jóvenes y adultos: desafíos, juegos, manualidades, recetas de cocina, actos patrios y festejo de fechas importantes.

Por ejemplo, una de las propuestas fue la de reconvertir el tradicional campamento en Sierra de la Ventana y su fogón al plano virtual. “Lo que apuntábamos es a sostener los vínculos con los alumnos. Surgió con un grupo de estudiantes de la propuesta Ecochicos y terminó siendo algo familiar y hasta abierto a la comunidad”, reseñó Rule.



Labor solidaria

Debido al contexto actual, la misión del CEF de “asegurar la función social de promover una Educación Física permanente para niños, jóvenes, y adultos” fue más allá y devino en acciones solidarias: “Este año estamos haciendo cosas que no estaban en nuestra planificación”, explicó Rule.

“Hacemos hincapié en las zonas vulnerables. En Villa Nocito están llevando los bolsones que manda el consejo escolar y la municipalidad y cada vez necesitan más. En Bajo Rondeau también están pidiendo muchos alimentos perecederos y ropa”, agregó.

Es así que tras la emergencia sanitaria, se armó un grupo de docentes solidarios para asistir con alimentos no perecederos y abrigo a espacios donde el CEF 47 tiene incidencia, tales como merenderos del barrio Noroeste, el Bajo Rondeu, el Centro de Educación Complementaria N°802 de Villa Nocito y la Escuela Primaria N°64.

En el marco de la Semana de la Niñez, emprendieron un proyecto llamado “Regalamos emociones positivas”, que consistió en distintas actividades lúdicas y recreativas para las infancias y sus familias. Además, realizaron una campaña de recolección de golosinas y compraron ollas que fueron destinadas a Merendero Unidos.



Autor: Redacción EcoDias