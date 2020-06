GUIA DE TRABAJO Interés general

Fecha: Martes, 23 Junio, 2020 - 00:00

Una ONG desarrolló un documento que busca colaborar con las nuevas formas de educación a distancia implementada a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Contempla acciones ante el grooming y también ante las desigualdades y deficiencias del sistema educativo previamente existentes.



La ONG Argentina Cibersegura es una organización que concentra sus esfuerzos en “dar charlas de concientización vinculadas a cómo navegar de manera segura en Internet” y decidió elaborar una guía sobre el tema que pueda servir a las instituciones educativas en tiempos de educación virtual. El objetivo -enmarcado en el uso de las plataformas digitales durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio- fue aconsejar sobre el uso de determinadas herramientas digitales y formas de establecer un vínculo “saludable” entre la institución y alumnos, alumnas, docentes y familias.

“En este contexto de pandemia se nos ocurrió poder dar herramientas a las escuelas en función de las situaciones que vienen sucediendo”, señaló Romina Cavallo, referente de la organización en diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios. Y, ante esto, remarcó la importancia de que las plataformas sean utilizadas como un canal específicamente institucional.

En el documento que se difunde entre las escuelas, resaltaron que es importante no compartir redes sociales personales -Whatsapp, Facebook, Instagram, Tik Tok- entre las instituciones educativas y los alumnos y alumnas menores de trece años de edad dado que esa es la edad mínima recomendada por el mismo sistema para poder abrir una cuenta. Desde la ONG hicieron un llamamiento a “moderar las videollamadas y reuniones online” con la presencia de un docente y alguien más de la institución para moderar el chat, agregar participantes, o ir resolviendo cualquier otra cuestión que pueda ir surgiendo.

“Proponemos a cada institución que analice la situación en la que se encuentra transitando su camino digital y qué medidas puede adoptar para protegerse y propiciar a que lo haga también su comunidad educativa, en el contexto que la realidad institucional y el de las familias lo tornen posible”, introdujeron en la guía.



La exposición, los riesgos y las desigualdades

Romina Cavallo señaló que “hay muchos más casos y más denuncias” por grooming y que, al pasar tanto tiempo frente a las pantallas, los chicos y chicas se encuentran más expuestos y puntualizó la importancia del acompañamiento de las familias y “estar más cerca de ellos”.

Por otra parte, en el informe se destaca que “luego de que el equipo directivo de cada institución haya pautado con el cuerpo docente” la forma en que se llevarán a cabo las actividades -plataforma elegida, regulaciones internas, canales de comunicación entre docentes, familias y alumnos/as, videollamadas, chat, horarios-, “el próximo paso es informar punto por punto la forma de trabajo a las familias, tutores o responsables adultos del menor”.

Con esto, apuntan a poder comenzar trabajar “todas y todos juntos de una manera más segura y responsable”.

Además del riesgo al acoso virtual, con la modalidad implementada desde el inicio del aislamiento y bajo la necesidad de tener acceso a Internet de manera constante y poder cumplir así con las demandas del sistema educativo, quedaron también expuestas las desigualdades entre compañeros y compañeras de estudio.

Sobre esto último, Cavallo ejemplificó: “Nos llamaban directoras de las escuelas preguntándonos qué plataforma usar o diciendo que los chicos no tenían las herramientas tecnológicas para poder hacer las tareas de la escuela”.

Este punto había sido advertido al inicio de la cuarentena desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur. “No es posible pretender que el ciclo lectivo es normal porque accedimos a plataformas digitales, no todo el mundo tiene acceso a una educación virtual”, había mencionado a la Cooperativa de Trabajo Ecomedios el secretario general de la asociación docente, Sergio Zaninelli.

Además había apuntado sobre la falta de capacitación en las y los docentes, de modo que había considerado que “son momentos de acompañamiento y de vinculación con el estudiantado de algún otro modo”.

Por otra parte, mencionó la “mercantilización de la educación” en este contexto de pandemia y dijo que “el problema de la virtualidad de la educación quizás venga para quedarse porque también puede traer la banalización de nuestro trabajo”.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación se encuentra disponible la plataforma “Seguimos Educando” que, según señalaron, ponen a disposición una “colección de materiales y recursos educativos digitales organizados por nivel educativo y área temática, para acompañarlos en las medidas preventivas anunciadas por el Ministerio respecto de la situación epidemiológica del coronavirus”.

A su vez, el Canal Encuentro, la Televisión Pública y Radio Nacional formaron en conjunto espacios de aprendizaje pedagógicos que son transmitidos de lunes a viernes en diferentes franjas horarias y que son clasificados por modalidades y área temáticas, al igual que la plataforma digital.



Autor: Redacción EcoDias