Fecha: Martes, 7 Julio, 2020 - 00:00

El equipo del Proyecto de Extensión “Re-Creo” del Instituto Superior de Formación Docente N° 86 trabaja por la comunidad y en pos de acompañar a estudiantes de la casa de estudios.



Integrantes de “Re-Creo” realizaron una campaña solidaria con el propósito contener y acompañar ante la emergencia sanitaria. Solicitaron donaciones de alimentos, elementos de limpieza, frazadas y juegos de mesa de nivel Inicial.

“La propuesta es dar una mano ante lo que está pasando en este contexto, sobre todo poder ayudar a estudiantes del Instituto porque sabemos que está difícil. Entendemos que no podemos dejar que un compañero no tenga para comer”, explicó Félix Zamora, integrante de Re-Creo.

La colecta de donativos además de asistir a las críticas realidades de estudiantes de la casa de estudio también busca colaborar con el proyecto “Ludoteca” que realiza el grupo GiraVida de Acción Católica con niños y niñas del barrio Bajo Rondeau y Villa Caracol. “A través de una encuesta que hicimos con el Centro de Estudiantes nos llegó información que nos hizo ver que hay que acompañar también desde lo afectivo, de ser un oído, de ver cómo está el otro”, reseñó Zamora.

Entre otras situaciones, el Instituto acompaña a alumnos con escasos recursos económicos, necesidades básicas insatisfechas o dificultad en el acceso a internet o en la adaptación al actual proceso pedagógico desde la virtualidad. De allí que, desde “Re-Creo” se dividieron en comisiones para potenciar el acompañamiento estudiantil, por ejemplo, un área se ocupa de contener afectivamente a estudiantes mediante la escucha activa, otra se encarga de apoyar desde lo académico y otras de pensar formas de abordaje de iniciativas comunitarias.



Lazos

“Re-Creo” surgió en 2019 y se constituyó para llevar más allá la práctica y teoría de la Educación Física además de formar profesionales críticos, reflexivos, conocedores de la comunidad de que la forman parte y con compromiso social.

“La formación docente en Educación Física aporta un vasto caudal de saberes, recursos y herramientas para la praxis. Desde los Diseños Curriculares vigentes se remarca promover la formación de docentes no sólo pedagogos sino al mismo tiempo trabajadores de la cultura y transformadores de la sociedad”, se manifiesta como uno de los fundamentos del Proyecto de Extensión.

El año pasado, el equipo de “Re-Creo” realizó dos jornadas en la EP N° 24 del barrio Maldonado. Un encuentro estuvo dedicado a la capacitación en RCP y primeros auxilios, y otro orientado a educar en valores a través del juego. También realizaron talleres para adultos.

El Proyecto cuenta con el apoyo del equipo directivo, del centro de estudiantes, docentes y otros espacios del Instituto en general. Félix Zamora destacó que el grupo trabaja colaborativamente y desde relaciones de horizontalidad: todas las voces son valiosas a la hora de pensar el bienestar estudiantil y las problemáticas sociales de la comunidad en las cuales incidir.



