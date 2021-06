MEMORIA HISTÓRICA Instituciones

Fecha: Viernes, 18 Junio, 2021 - 00:00

En el marco de su centenario, un grupo de escritores vinculados con la institución en distintos momentos de su vida presentaron el libro “Mi Bella Vista querido”.



Se trata de una obra que compila historias que bajan de la loma y relatos de fútbol de ex jugadores e hinchas gallegos. La antología incluye cuentos y poemas dedicados a los ídolos gallegos y es fruto del trabajo mancomunado entre artistas que la barriada vio crecer.

Esteban Agudo, Pablo Duca, Diego García, Nicolás Fernández Vicente, Matías González, Nicolás Guglielmetti, Gustavo López y Matías Roque aportaron los textos que, con el diseño de Carlos Mux, dieron vida a esta producción que quedará en el legado histórico de la institución local.

“La familia, la adolescencia, los ídolos, la memoria comunitaria y otros temas son el motor de las acciones que acá se desandan, y sin duda, no habrá nadie en el vecindario que no se sensibilice e identifique con los hechos aquí narrados. Porque 100 años no es nada más que el comienzo de otra cosa tan grande como la que acabamos de dejar atrás”, enuncia su contratapa.

Para Nicolás Guglielmetti el club “representa mi casa, jugué al fútbol desde los 6 hasta los 20 años, no llegué a Primera por minutos. Estuve jugando en reserva y tuve la suerte de acompañar al equipo los dos años que salieron campeones. Mis amigos de la infancia son todos de ahí, hice todos mis estudios en el barrio y me crié entre mi casa y la casa de mis abuelos que están en el barrio”. Además, agregó que “participar del Club con un libro me parece también devolverle algo a la biblioteca, un espacio muy importante del Club, además es única en su tipo en Bahía Blanca”.

La novedosa y original idea de escribir un libro sobre la institución deportiva refleja el deseo de mostrar la pasión y la pertenencia, como así también, reflejar la infancia acompañada en su crecimiento. “El gesto de juntarnos y mostrar las historias, de dónde salimos y cómo lo convertimos en literatura me parece que es sentar las bases de algo a futuro desde la biblioteca popular con el barrio, el deporte y lo cultural. Es abrir un poco el camino para que otras personas hagan cosas de este tipo”, concluyó el escritor.



¡A LEER!

Los ejemplares estarán disponibles a partir del 21 de junio en la Biblioteca Popular Concepción Urdinola de Pedernera del Club Bella Vista y en su sede social de Rincón 555. Quienes quieran adquirirlos podrán hacer su reserva al 291-5024018 o a través de las redes sociales de la institución cultural. Lo recaudado será destinado para colaborar con el Club.



Autor: Redacción EcoDias