Fecha: Lunes, 30 Noviembre, 2020

En nuestro país, la Ley 26485 protege, previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y las diversidades en todos los ámbitos. El 25 de Noviembre fue postulado como Día de la Eliminación de la Violencia por Razones de Género.



En el contexto de pandemia, la convivencia entre víctima y agresor marcó el desafío de abordar la problemática con la complejidad que implica. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades fue una de las primeras medidas que buscan reflejar la situación de todo el país. “Con participación de personas de diversos sectores sociales y espacios, aportando federalismo y poniendo en marcha el Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género”, afirmó la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencias por Razones de Género, Carolina Varsky, en diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios Ltda.

“Es un plan integral que se propone abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural y que requiere del compromiso de todas, todos y todes para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias contra las mujeres y personas LGBTI+”, explicó.

La Línea 144 fue una de las herramientas puesta a disposición para asesoramiento y acompañamiento, “durante la pandemia incorporamos un número de whatsApp, previendo que algunas personas en situación de violencia podrían encontrarse conviviendo con sus agresores y no iban a tener posibilidades de hablar”. El número de consultas creció en relación con años anteriores. “Y no solo se ha consultado sobre violencia doméstica, sino que hoy en día nos encontramos con consultas sobre otros tipos y modalidades de violencias”, apuntó. En el mismo sentido, se está trabajando en el colectivo LGBTI+ “lo planteamos como un elemento novedoso y necesario dentro de las políticas públicas nacionales”.



Transversalmente

“Entendemos que tenemos que hacer un trabajo con los operadores judiciales y con las fuerzas de seguridad”, apuntó. Durante estos meses de pandemia por Covid-19, crearon un protocolo para trabajar conjuntamente, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de las Mujeres, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. De esta forma, la Policía asiste a la persona en situación de violencia. “Estamos pensando en una forma distinta de trabajar, por eso, recientemente se publicó en el Boletín Oficial un sistema único de tomar denuncias, a través de URGE”.

Consiste en un registro que unifica la totalidad de denuncias por violencia de género formuladas en dependencias policiales. Buscan protocolizar la actuación policial y la adopción ágil e inmediata de medidas de protección policial en su carácter de auxiliares de justicia y en función de determinar el riesgo en que se encuentre la persona que sufre violencia. El sistema cuenta con un mecanismo de evaluación para la determinación de medidas protectivas y preventivas.



EN NUESTRA REGIÓN

La fecha conmemora a las hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, mujeres dominicanas asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en 1960.

Desde la Sexta Sección, impulsan una campaña de concientización y prevención, con participación de los 22 partidos que la componen. En el vecino distrito de Villarino impulsaron la prevención de la violencia sexual, desconociendo el derecho que las mujeres tienen de decidir sobre su vida sexual y reproductiva. En el marco de una situación forzada, por coerción, amenaza o intimidación, las mujeres son obligadas a mantener una relación sexual sea con acceso carnal o no, sea dentro del matrimonio o en convivencia u otro parentesco. También contempla la explotación sexual, la prostitución y la trata de personas.

Desde la Dirección de Políticas de Género de Bahía Blanca, visibilizan la violencia mediática contra las mujeres, referidas a publicaciones o imágenes estereotipadas difundidas por los medios de comunicación social, que difamen, humillen o deshonren la dignidad de las mujeres. Como así también, el trato a las niñas y jóvenes que reproduzca patrones de desigualdad.

Casa de la Mujer, desde Tres Arroyos, transmitió un mensaje concientizador sobre la violencia doméstica, agresiones que dañan la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica. Esto puede ser ejercido por la pareja o ex pareja. En este tipo de agresiones, la mujer es espiada, controlada en el uso de las tecnologías, amenazada ella, sus hijas e hijos o familiares; también se plasma en humillaciones verbales, actitudes de desprecio y menoscabo. El circuito de la violencia está reforzado por el aislamiento, el control y las prohibiciones, con humillaciones constantes. Representa el mayor porcentaje de víctimas, como así también, de femicidios.

Para visibilizar la problemática, en Cabildo se instaló un Banco Rojo en la Plaza Victoria Sinclair, la iniciativa surgió desde la Escuela Secundaria Nº4, en coordinación con la delegación municipal. La actividad fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, y tiene por objeto la concientización y prevención de la violencia de género a partir de una intervención en el espacio público. A través de este proyecto, se fomenta la sensibilización en la comunidad.



