SALVAN VIDAS Interés general

Fecha: Martes, 19 Enero, 2021 - 00:00

La Brigada de Búsqueda, Rescate, Ayuda y Socorrismo (Bbras) colabora en distintas áreas relacionadas con el hallazgo de personas desaparecidas, rescates y primeros auxilios. Actualmente, tiene abierta la convocatoria a voluntarios que deseen ser parte de esta brigada o colaborar con la organización.



En diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios, la brigadista María Laura Schegel refirió que hace unos meses se firmó un acuerdo de colaboración de Bbras con la DDI, en casos de búsqueda de personas desaparecidas. La brigada cuenta con 25 personas voluntarias de las cuales 14 están activas y colaboran en la primera atención que requieren las personas que han sufrido un accidente o una enfermedad súbita, ya sea en la vía pública o en un evento u operativo.

“Entrenamos todas las semanas en distintos tipos de rescates vehicular, en altura, en estructuras colapsadas, rescate en grandes áreas, entre otros. Ayudamos a quien lo necesite”, expuso la voluntaria. Los entrenamientos tienen lugar en el Parque Noroeste y en una estructura que formaba parte de una planta elaboradora en Bahía Blanca. En ambos lugares tienen lugar la preparación física, los simulacros y las actividades prácticas que son elementales a la hora de convertirse en brigadista.

“Aportar nuestro granito de arena en nuestra vida diaria, saber que podemos ayudar a salvar una vida con un primer socorro hecho a tiempo y como corresponde; el poder desempeñarnos en las coberturas y operativos cuando nos convocan. Y algo fundamental: el vínculo que se ha formado entre los distintos miembros, no solo somos compañeros, sino que somos parte de una gran familia”, expuso sobre los aspectos salientes de integrar esta organización.

Los aspectos no tan gratos que provienen de algunas búsquedas y rescates también se resuelven de manera colectiva: “Si bien nunca dejan de afectarte emocionalmente las situaciones difíciles o angustiantes, uno sabe que se prepara para actuar cuando otros no pueden y cada brigadista apoyado en todo el equipo es la clave para siempre salir adelante”.

Las personas que ingresan como parte de la brigada son capacitadas y entrenadas para prestar atención sobre peligros de la vida diaria, y automáticamente comienzan a tener mayor conciencia sobre la prevención de accidentes analizando las posibles emergencias y cómo actuar en ese momento. Las áreas de trabajo de brigadistas son, principalmente, primeros socorros en los ambientes urbanos, autódromo, motocross, speedway, karting, rescate en estructuras colapsadas, rescate en altura, en grandes áreas y en eventos deportivos.

Además, Schegel agradeció a la Presidencia del Bahía Blanca Automóvil Club, en la persona de Roberto Grill, que les ha cedido el espacio de Mitre 364 para funcionar.



Involucrarse en el voluntariado

“Sos la primera asistencia que va a tener una víctima antes de que llegue el personal de salud. Hay situaciones en que el primer socorro es la diferencia entre la vida y la muerte. Ya sea en la vía pública o en tu propia familia, con tus amigos. Contener una hemorragia profusa, realizar un RCP (reanimación cardiopulmonar) de calidad, poner al resguardo a la víctima de una situación que no es segura para ella, todas son situaciones que ayudan a salvar una vida”.

Para formar parte de Bbras los requisitos son ser mayor de 18 años, tener buena aptitud psicofísica, disponibilidad horaria y capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. “Si la persona no tolera ciertas situaciones, se buscará una actividad donde pueda desempeñarse correctamente”, explicó la brigadista para extender la invitación a personas interesadas en ser parte del voluntariado. La vía de comunicación a través de las redes sociales es con el usuario bbras.bahiablanca.



OTRAS FORMAS DE AYUDAR

El equipo Bbras se ha ido equipando con donaciones y a través del dinero recaudado con las ventas de sorrentinos y pizzas. Aún siguen armando su equipamiento por lo que invitan a colaborar con donaciones económicas o materiales del estilo chalecos de extricación, torso para RCP, tensiómetros, estetoscopios, cascos de rescate, lentes de seguridad, guantes, tablas inmovilizadoras, entre otras cosas.



Autor: Redacción EcoDias