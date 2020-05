PARA VER Y CONSIDERAR Cine

Fecha: Miércoles, 20 Mayo, 2020 - 00:00

Planet of the Humans (2019) marca el debut como documentalista del estadounidense Jeff Gibbs, un productor que hasta el momento era conocido por haber fungido como tal en Bowling for Columbine (2002) y Fahrenheit 9/11 (2004), los films más premiados de Michael Moore.



El título del documental y la tipografía usada para presentarlo, remiten directamente al clásico de la ciencia ficción El planeta de los simios (Franklin J. Schaffner; 1968) y eso da una clara y distópica pista de hacia dónde conduce su temática y desarrollo.

Ambientalista desde la infancia, Gibbs narra en primera persona sobre la militancia ecologista sostenida a lo largo de toda la vida y se centra en una revelación que hizo tambalear su percepción del movimiento al que pertenece o pertenecía.

Estaba tomando parte de un encuentro relativo al medioambiente, cuyos organizadores alardeaban de estar realizado con energía solar con un gran sistema de pantallas instalado en primer plano, mientras detrás del escenario escondían los generadores alimentados con combustible fósil que proveían la mayor parte de la electricidad usada.

Un engaño relativamente menor que lo llevó a alimentar sospechas primero y a husmear después, para tratar de saber qué sucede en la mayoría de los movimientos que levantan banderas a favor de las energías limpias y sustentables.

Esa investigación ocupa la mayor parte de los cien minutos de este largometraje, donde van desfilando otras trastiendas oscuras escondidas tras fachadas aparentemente llenas de buenas intenciones y cacareados planes para cuidar la Tierra, dando los nombres propios de empresas, prestigiosas instituciones y personas, entre las que se encuentran nada menos que los de Al Gore y el propio Barack Obama.

Recorrido alarmante en sentido estricto, con un tono similar al de Cowspiracy: El secreto de la sustentabilidad (Kip Andersen, Keegan Kuhn; 2014) y un estremecedor segmento final rodado en la selva amazónica o lo que va quedando de ella, que aun si tuviera los errores en las estadísticas o los hechos que puntualizaron algunas voces airadas después del estreno en festivales el año pasado y ahora mismo, merece verse para poder formar la propia opinión.

Aunque otro de los aspectos que vuelven controversial a Planet of the Humans sea probablemente el planteo a modo alerta de un problema mayor, sin el menor atisbo de una alternativa medianamente esperanzadora.

Ha sido liberado online por el lapso de tiempo que dure la cuarentena global en el canal de YouTube de Moore, que en un enroque con su colaborador fue el productor ejecutivo del film y desde el estreno ha puesto su fama al servicio de la difusión urbi et orbi como el principal publicista.

Un éxito ya que se han superado los siete millones de visualizaciones en muy poco tiempo de exhibición, en un contexto que parece clave para sensibilizar sobre el cambio climático y el futuro humano en el planeta.



FICHA TÉCNICA

Dirección, guión: Jeff Gibbs. Fotografía: Jeff Gibbs, Christopher Henze, Ozzie Zehner. Edición: Jeff Gibbs, Angela Vargos. Música: Heather Kreamer. Origen: USA-2019.





Autor: Silvana Angelicchio