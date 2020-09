NUEVAS ESTRATEGIAS Cultura

Fecha: Miércoles, 2 Septiembre, 2020 - 00:00

Pese a las dificultades, la Compañía de Artes Escénicas “El Despegue” hace uso de las plataformas virtuales para poder mantener vigente su actividad.



El Despegue es una compañía artística fundada en 2012 por las artistas bahienses, Celeste Gennuso, Josefina Colli y Nadia Palma. Su actividad está dedicada a la investigación, formación y la creación escénica desde la articulación de distintas disciplinas del movimiento tales como la danza, el teatro y el circo contemporáneo.

En diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios, Nadia Palma quien es directora de la compañía artística relató cómo la labor de la compañía artística se vio afectada a partir de la llegada de la emergencia sanitaria y cuáles fueron las estrategias que pudieron ir abordando.

“Estamos bastante frenadas porque la actividad artística actual está congelada. No tenemos la posibilidad de ensayar tampoco podemos hacer funciones, excepto tratar de enviar los registros que tenemos de video de las obras y participar de propuestas que van saliendo como Bahía Virtual o Puerto Cultural”, explicó Palma.

“Si bien lo digital y audiovisual interpela por supuesto en un contexto contemporáneo a lo escénico implica una especificidad y una formación que realmente no la tenemos y es una limitación porque no podemos hacer muchas más cosas y sobre todo es una limitación artística. No podemos producir material artístico nuevo porque no tenemos conocimiento ni medios”.

Asimismo, “implica que tenes que tener equipamiento o trabajar con personas y obviamente remunerar el trabajo algo que no podemos hacer porque no estamos generando ingresos. Así que es un momento duro desde todos los lugares que se lo mire”.

A futuro y todavía en proceso de planificación, Palma agregó que “estamos viendo la posibilidad de trabajar con una persona que está más involucrada en lo que es la actividad audiovisual y digital así que tendríamos la posibilidad de trabajar a partir de la obra Juana y continuarla, hacer como una secuela de esa obra”.



FUNCIÓN

Para el próximo 5 y 6 de septiembre se vienen las “Jornadas Acrobáticas Vol.6” organizadas junto al espacio cultural independiente Maroma y cuya presentación se desarrollará de forma online. Además, hasta el 6 de septiembre se podrán adquirir entradas para poder visualizar la producción “Juana” a través del canal online “Bahía Virtual”.

En el evento tendrá lugar el taller "Principios escénicos para artistas del circo, la danza y el teatro" que será impartido por la acróbata y actriz Flor Micha. Para más información e inscripciones escribir al correo cia.eldespegue@gmail.com.



Autor: Redacción EcoDias