ALERTA NACIONAL Salud

Fecha: Miércoles, 20 Mayo, 2020 - 00:00

Sin casos en la ciudad, la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti suma casos en otros territorios del país.



Durante los meses de frío los mosquitos adultos reducen su actividad, sin embargo los huevos son capaces de sobrevivir durante el invierno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la limpieza de patios y piletas, también se hace necesario la eliminación de neumáticos, bidones, plásticos y lona que reserven agua en su interior.

El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo. Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen la medida más importante de prevención y la limpieza alrededor de las viviendas, incluyendo las tareas de desmalezamiento.

En el caso de los bebederos de animales domésticos, se recomienda su descarga, lavado con cepillo, especialmente en las orillas del recipiente donde se prenden los huevos. Dentro del hogar, el cambio constante y concienzudo del agua de los floreros o preservar las macetas sin acumulación de agua. La fumigación elimina el mosquito adulto, pero no los huevos ni las larvas.

Entre la semana 31 de 2019 a la semana 16 de 2020, se conocieron 22320 casos sin antecedente de viaje confirmados y probables, confirmados por laboratorio y por nexo epidemiológico autóctono. Otros 1475 casos confirmados y probables con antecedente de viaje a otras jurisdicciones o localidades que no se hallan en brote y 1969 casos confirmados y probables en investigación.



APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS

Con el fin de retomar las acciones preventivas para el control de rabia, comenzó la campaña de vacunación antirrábica.

Por decisión de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de la Salud de provincia de Buenos Aires se retomaron las actividades en los centros de zoonosis.

La aplicación de dosis será con turno previo en las instalaciones de Veterinaria y Zoonosis, dentro del Parque Independencia. Pueden solicitarse de lunes a jueves de 9 a 12 al teléfono 4500459. Se solicita ser puntual y utilizar tapabocas. Los animales deben contar con correa y bozal en el caso de caninos, y dentro de jaulas transportadoras o bolsos en el caso de felinos, para minimizar el contacto con otras personas.

En el caso de personas con sintomatología respiratoria, no deberán abandonar su domicilio, pueden delegar la tarea a otra persona y previo a la vacunación, informar que el animal convive con una persona con dicha sintomatología.

Autor: Redacción EcoDias