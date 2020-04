CALENDARIO SANITARIO Salud

Fecha: Miércoles, 22 Abril, 2020 - 00:00

Por primera vez, el 14 de abril es considerado el Día Mundial del Chagas, postulado por la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas (Findechagas) y aprobado el año pasado por la Organización Mundial de la Salud.



La fecha recuerda que el 14 de abril de 1909 el dr. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas diagnosticó a Berenice Soares de Moura, mujer brasileña que se convirtió en la primera paciente detectada. Desde ese momento, hasta ahora, el Chagas ha exigido un abordaje desde la salud pública, para comprenderlo, estudiarlo e investigarlo.

En Argentina, se conoce que un millón y medio de personas de personas están afectado por Chagas y 300 mil de ellas se encuentran en riesgo por cardiopatías, consecuencia de mayor incidencia en nuestro país, aunque también hay casos de megacolon. Solo 30% que tienen la infección van a desarrollar una patología, es decir que, 7 de cada 10 tendrán una vida normal.



Posición actual

El Chagas exige un abordaje integral, que reconozca la detección temprana en mujeres, y especialmente, en mujeres embarazadas y sus bebés recién nacidos. Esto implica análisis de sangre de prescripción específica, lo que permitirá la atención inmediata de la madre y bebé, y posterior seguimiento si fuera positivo el resultado.

Otro de los aspectos a atender por parte de las políticas locales es el control del vector, se logra a través de la fumigación de las vinchucas portadoras. Esta es una medida vinculada con una decisión política a nivel municipal, provincial y nacional, quienes deben organizar las frecuencias y los lugares a desinfectar.

En tanto para la población en general, es importante subrayar la llegada de información sobre la enfermedad, para que las personas adultas soliciten su análisis, accedan al tratamiento en los hospitales públicos, como así también los controles en consultorios específicos, con la participación del área de cardiología y gastroenterología.

La educación y la circulación del conocimiento son fundamentales, y es necesario que atienda a las necesidades y estado de situación de cada región. Bahía Blanca no es un sitio con vinchucas portadoras de Chagas, por lo tanto, la desinfección se realiza ante la denuncia de algún caso, situación de aviso inmediato. Sin embargo, la cantidad de casos detectados están relacionados con una transmisión congénita, de madre al hijo, a la hija; principalmente, en aquellas mujeres embarazadas que desconocen su condición de afectada.

Una de las actuales pautas a seguir compromete el trabajo más allá de los agentes de salud, también hay que involucrar a antropólogos, sociólogos para poder llegar a mayor cantidad de personas, de acuerdo a las prácticas culturales, que suelen ser una barrera para la prevención de la enfermedad.



En la ciudad

Las personas afectadas por Chagas han adquirido una gran importancia, han tomado la palabra para contar sobre cómo el diagnóstico y el tratamiento son parte de su vida, en la mayoría de los casos no afectó su desarrollo laboral, social y/o educativo. En ese sentido, Asoba Sur frente al Chagas es una organización que suma su voz, participa de invitaciones junto a entidades similares y asiste a congresos donde médicos y equipos de salud especializados dan cuenta de los avances.

También realiza una constante campaña de concientización, con presencia en Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense. Este año lanzaron un video invitando a las personas afectadas a acercarse a la organización sin fines de lucro. Los teléfonos de contacto 291-6458188 y 291-6431665, y es posible comunicarse a través del correo electrónico asobasurfrentealchagas@gmail.com.



RELACIÓN CON LA PANDEMIA

Las personas con Chagas no se encuentran en el grupo de riesgo de Covid-19, “la única salvedad es que tuviera una cardiopatía avanzada, o presión arterial alta o diabetes”, comentó Gabriela Rozas Dennis, presidenta de Asoba Sur.

La Coalición Global de Chagas afirma en su informe que “si le han confirmado un test positivo de Chagas, pero no ha desarrollado ninguna enfermedad o complicación adicional, como las descritas anteriormente, se considera que usted es igual de vulnerable ante el COVID-19 que la población en general”.



Fuente: Asoba Sur frente al Chagas



Autor: Redacción EcoDias