La institución del barrio Spurr se reinventó a partir de la emergencia sanitaria y actualmente asiste a más de 400 familias en situación de extrema vulnerabilidad.



El Centro Comunitario San Ignacio de Loyola, ubicado en Diagonal Spurr 2627, es una institución dedicada a la contención y desarrollo de actividades educativas, deportivas y recreativas para niños y adolescentes. Sin embargo, a partir de la pandemia, se orientó a mitigar las necesidades de los vecinos y vecinas que cada día se acrecientan aún más.

“Es la primera vez durante todo el tiempo que estoy en el Centro que casi no paramos y seguimos trabajando porque la asistencia no se puede dejar de hacer”, expresó la directora del Centro, Mabel Corte.

“Ahora parece que está peor, además de no haber trabajo se nota que alcanza mucho menos y se está acercando cada vez más gente a pedir asistencia. Estamos en el peor momento. Tenemos alrededor de 400 familias registradas pero hay muchas que van y vienen porque consiguen una changa y por eso dejan de venir pero luego vuelven cuando ya no la tienen”, indicó la referente. Están atendiendo alrededor de 500 familias.

“Los bolsones municipales no están más desde octubre del año pasado porque se pasó el monto de $ 400 del bolsón a una tarjeta pero al mes ese bolsón ya no costaba eso. Seguimos consiguiendo a través de empresas que donan y del Banco de Alimentos pero la verdad que cada vez se hace más difícil. Ahora mucha gente nueva se quiere incorporar y bueno todo esto se hace muy angustiante”, explicó.

Actualmente, el espacio social desarrolla actividades como gimnasia aeróbica, taller de huertas orgánicas, apoyo escolar, feria de ropa, ropero comunitario, taller de costura con salida laboral y escuela de fútbol. A eso se suma el rol asistencial del Centro mediante el cual se realizan entrega de mercadería, viandas y lavandina.

Proyectan actividades este año, como la capacitación en el taller de costura y la huerta barrial, además de sostener el espacio de apoyo escolar.



En tanto la colaboración siempre es necesaria porque las necesidades son mayores. Para colaborar comunicarse al 291-4420129.

También tienen una cuenta corriente a nombre del Centro Comunitario Spurr San Ignacio de Loyola, para colaborar con dinero es Banco Credicoop CBU 1910127155012708347732.



