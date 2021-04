PARA VER Y CONSIDERAR Cine

En su edición debut, el PampaDocFest se convirtió en el primer festival cinematográfico presencial del país desde que comenzara la crisis sanitaria.



El Festival Internacional de Cine Documental -Pampadocfest- se realizó entre el 4 y el 6 de marzo último, en el predio del Club Deportivo y Social Colonial de Colonia Santa Teresa, una pequeña localidad agroganadera al sur de la Provincia de La Pampa.

Ese fue el final feliz de lo que comenzó -hace tres años y medio- como uno de los muchos proyectos culturales de la plataforma de periodismo narrativo Angular y que pudo concretarse con el apoyo del municipio local.

Un largo proceso de gestión y producción -que en parte debió hacerse en plena pandemia-, para conseguir tanto el material fílmico original como los permisos para que los espectadores pudieran disfrutar de los documentales y reencontrarse en un marco seguro.

Proeza que Miguel Roth, miembro de Angular y Coordinador del festival, describe con sencillez y satisfacción: “En cuanto a la convocatoria de gente, se completó las tres noches del festival aún si después de la segunda se puso frío y lloviznó, pero no nos detuvo y no detuvo a la gente y en cuanto a la convocatoria de realizadores documentalistas fue extraordinaria, mucho más para una primera edición”.

“Teníamos la expectativa de cien documentales como muy bueno, a los pocos días los superamos y en menos de tres meses de convocatoria fueron 328 documentales de 36 países diferentes.”

Una abultada cantidad, que fue sometida a una laboriosa selección por los organizadores y el jurado, hasta que quedaron los 20 títulos de la competencia oficial que fue ganada por: El Infierno de Raúl De La Fuente -España, Sierra Leona-, como Mejor Cortometraje Documental; Pez Dorado Pez africano de Thomas Grand y Diop Moussa -Senegal-, como Mejor Largometraje Documental y Sembradoras de vida de Álvaro y Diego Sarmiento -Perú- , como Mejor Documental Ruralidad Latinoamericana; una categoría especialmente representativa del espíritu de la muestra.

Sorprendente la diversidad de orígenes de los ganadores, que el Coordinador destaca: “Hubo propuestas de todo el mundo lo que es muy bonito, que gestado desde el pueblo llegaran materiales de Egipto, de Irán, de toda Europa y Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, México”.

Aunque no todo pasó por la gran pantalla: “También hubo un gran despliegue en el pueblo para alcanzar la presencialidad, porque fue el primer festival de cine presencial de lo que va de la pandemia en la Argentina -obviamente el primero en la provincia- que se logra gestar así y otro despliegue enorme en lo que fue el escenario y el patio de comidas, porque hubo una propuesta para que productores de la zona tuvieran un espacio ferial para que presentaran sus cosas sin costo y patio cervecero y se movió muy bien y la gente que participó estaba muy contenta”.

Y el objetivo principal se cumplió, porque: “Nos volvimos a ver e hicimos un marco para una propuesta cultural distinta con cine documental y música en vivo, que fue agradecida por los vecinos, que se sienten muy a gusto con la propuesta que fue cuidada en un montón de aspectos. Queríamos que funcionara así para demostrar que del pueblo pueden salir grandes proyectos y que generar una reactivación de diferentes maneras y un encuentro y eso fue lo que se vio”.

Una verdadera fiesta, oficialmente declarada de interés legislativo y de interés cultural, lo que junto a la alegría de los organizadores y la participación de los vecinos auguraría una bienvenida edición 2022.



