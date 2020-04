GENTE EN MOVIMIENTO Instituciones

Fecha: Miércoles, 22 Abril, 2020 - 00:00

Conformada por madres y padres de niños y niñas con diabetes tipo 1 y personas adultas que poseen diabetes tipo 1 y 2, surge ante la necesidad de crear un espacio de apoyo, contención, defensa y ayuda a las personas y familiares que poseen esta enfermedad.



Diabéticos Solidarios está concentrando sus esfuerzos para llegar a ser una organización no gubernamental. “Es mito que la diabetes se genera por una mala alimentación ya que se trata de una enfermedad crónica que puede aparecer a cualquier edad y se produce por el aumento del azúcar o glucosa en la sangre debido a un mal funcionamiento del páncreas que no genera insulina-Diabetes tipo 1- o bien esa insulina que genera no es suficiente- Diabetes tipo 2-“, explica Sabrina Marín, miembro de Diabéticos Solidarios a la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

El cansancio, las ganas de dormir u orinar mucho, hambre, falta de saciedad y sed, infecciones frecuentes, visión borrosa, pérdida de peso, piel seca y hormigueos en los pies son posibles síntomas de una persona que padece diabetes. Todo esto, hace que la persona enferma necesite el acompañamiento de endocrinólogos, diabetólogos, nutricionistas y los insumos acorde al tipo de diabetes que padezca, que suelen ser tiras, insulina o medicamentos.



Impulsar la ley

“La actividad nuestra no frena nunca, en tiempos de cuarentena estamos funcionando mucho más que antes ya que muchas personas al principio de esta cuarentena no contaban con medicación, y no tenían forma de encontrar a su médico de cabecera. El miedo de quedarse sin medicación y el pánico a este virus fue un impacto muy importante, ya que por el estrés y la alimentación suben los niveles de glucosa y necesitan hacer correcciones”, cuenta Rita Daiana Moor, iniciadora del grupo.

Esta agrupación tiene una base muy firme en cuanto a la defensa de la Ley de Diabetes y la enorme voluntad de ayudar, por ello está transitando una etapa burocrática para lograr ser una organización no gubernamental.

“El camino es muy largo y muy caro, pero lo vamos a lograr, no falta tanto. Todo lo que teníamos juntado, prácticamente se está yendo en papeles y abogado. Una vez realizados los papeles, nos falta un sellado municipal que es bastante caro, pero todo esto nos va abrir las puertas para hacer concientización y nos ayudaría a ayudar mucho más”.



CONECTADOS

Diabéticos Solidarios colabora continuamente en cuantos préstamos y donaciones de medicamentos y utensilios referidos a la enfermedad.

No cuenta con un banco de medicamentos sino que depende exclusivamente de donaciones de la gente. Si alguna persona tiene medicación para donar puede comunicarse por WhatsApp al 2915325385 o a través del Facebook donde también pueden realizarse consultas y obtener información.



Autor: Redacción EcoDias