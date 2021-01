EN MOVIMIENTO Gremiales

Fecha: Martes, 12 Enero, 2021 - 00:00

La Agrupación Azul Sanidad seccional Bahía Blanca, concluyó su balance 2020 con buenos resultados y proyectos a concretar el año entrante.



Buscaron la renovación del sindicato, realizaron trabajo social y acompañaron a hombres y mujeres del campo de la salud durante los meses marcados por la emergencia sanitaria.

“Este año por el tema de la pandemia fueron suspendidas a nivel nacional todas las elecciones a delegados a comisión directiva”, indicó el referente de la Lista Azul, Rodrigo Britos. A partir del 28 de febrero, se levantarían las prórrogas y se pondría fecha para la elección.

La agrupación además de su desempeño gremial asesoró, capacitó, orientó, contuvo y acompañó a trabajadores y trabajadoras de la salud en sus problemáticas, necesidades y requerimientos en un año que fue atravesado por las complejidades del virus Covid-19. “Todo el año pusimos asesoramiento legal gratuito con el doctor Pablo Marziani y se atendieron muchas consultas. Pusimos al servicio todos los profesionales que teníamos a disposición”, enunció Britos.

Su actividad incluye un amplio trabajo solidario en el merendero San Pedro de Grünbein. A lo largo del año realizaron campañas solidarias para juntar alimentos no perecederos, artículos de limpieza y elementos de higiene personal; también impulsaron iniciativas para recolectar juguetes y golosinas para niños y niñas y además una propuesta para generar cajas navideñas para familias del barrio. “Hicimos campaña para el Día del Niño, juntamos más de 300 ollas solidarias y la semana pasada entregamos 130 cajas y bolsas navideñas, y también entregamos 200 pan dulces y budines” dijo el sindicalista y agregó que la idea es sumar más barrios al quehacer social.



Trabajo y proyectos

La agrupación es integrante de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Bahía Blanca, que en la ciudad y en la zona posee ocho convenios colectivos de trabajo.

“Esperamos la unidad de toda la oposición para la renovación del gremio del 2021 para estar a la altura de las circunstancias de lo se que se viene, porque la pandemia no terminó y se necesita mucha capacitación, estar con los afiliados y en el día a día sobre todo”, resaltó en cuanto a las tareas a realizar.

Respecto a las paritarias, señaló que este año no llegaron a las expectativas, “necesitamos el respeto y la colaboración de la comunidad, y también de la dirigencia política para mejorar salarios de trabajadores de la sanidad. Esperamos que las del 2021 sean mucho mejor”, concluyó el delegado gremial, Britos. De esta forma, se preparan con antelación y buscan la formación propicia para abordar de forma integral el 2021; con proyectos y propuestas de representación de los y las trabajadoras de la salud.



