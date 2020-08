NUESTRA COOPERATIVA Opinión

Fecha: Lunes, 27 Julio, 2020 - 00:00

Asociadas y asociados de la cooperativa de trabajo Ecomedios Ltda comparten reflexiones y palabras en este aniversario del periódico.



Ecodias nació con nombre y voluntad alternativa y sigue mirando con otra mirada. Puede que para el tango 20 años sean nada, pero para un emprendimiento gráfico en cualquier lado son eones y para uno en Bahía Blanca un milagro.

Me dio la posibilidad de unir la pasión por el cine y por la palabra, así que desde el principio el periódico tuvo opinión audiovisual, usando un término adecuado a estos momentos de múltiples pantallas.

Un largo camino con altibajos y siempre al servicio de los lectores, partiendo de la gratuidad, pasando por cada nota y hasta el último punto de la contratapa. ¡Felices veinte! Y que sean muchos más. Silvana María Angelicchio.



Conocí Ecodias en su oficina, en aquel entonces Ecodias.com. Era el año 2003 y hacía un mes me había recibido de diseñador gráfico. Ahí, se me presentaba un trabajo de diseño editorial para una revista y de venta publicitaria para el periódico. Dos meses después, a partir de la edición número 57, comenzaba a diseñar y diagramar Ecodias hasta el día de hoy.

Pasaron ediciones mensuales, quincenales y semanales, dejamos el verde y negro para tener páginas con color, sumamos pliegos, también fuimos editando otros productos a lo largo de los años y en 2010 nos convertimos en una cooperativa de trabajo. Rodrigo Galán.



Un orgullo formar parte de un proyecto comunicacional que promueve iniciativas de organizaciones e instituciones de la comunidad bahiense y trabaja mancomunadamente en ser su voz representativa. María Cielo Di Stéfano.



Conocí al diario más profundamente cuando llegué a la ciudad, enterándome de su pulseada por el espacio público y comunicativo de la ciudad y la zona. Faro de referencia en relación a los Derechos Humanos, la lucha por mostrar los compromisos de movimientos sociales, y la otra ciudad. Ingresé cuando la Cooperativa Ecomedios estaba en marcha, profundizando el proyecto Ecodias. Celebro su continuidad, a las y los coordinadores y editores, que nos permiten trabajar de igual a igual para seguir apostando a una comunicación plural para que todos los derechos compartidos se hagan realidad. Mauro Salvador.



Cuando comencé a estudiar periodismo en el Instituto Regional del Sur, empecé venir a Bahía Blanca desde Punta Alta. El periódico llegaba al instituto cada dos semanas o una vez al mes, junto con la carta de temas que presentaba y que me resultaron siempre afines. Entendí que Ecodias era un espacio donde se encontraban cosas que en otro sitio no iban a estar. Tengo el gusto de pertenecer a la cooperativa desde hace un lustro, aprendiendo e intentando aportar otra mirada a través de Ecos Puntaltenses, ocupando un lugar que había vacante en la ciudad. Otro logro de la Cooperativa Ecomedios. ¡Salud! Joel Díaz.



Ecodias me vio crecer y desarrollarme como yo a él. Hoy formo parte. Ecodias siempre fue más que un periódico, aunque pasaron quizás casi 20 años para darnos cuenta. Fueron años difíciles, malos, regulares, buenos y muy buenos. Con diseños repetidos, diseños nuevos. Como dije en una reunión de trabajo, “Ecodias es perseverancia y fe”, también es lealtad, cooperación, transparencia, verdad y libertad. Santiago Bussetti.



Ecodias era el “diario verde” el que hablaba de ecología, era estudiante y mi atención estaba en otras lecturas, pero me llamó la atención que toque temas que otros no tocaban.

Hoy que formo parte de Ecomedios, comprendo que Ecodias es y fue muchísimo más que un diario que tocaba temas ecológicos, pone la mirada donde los demás deciden no mirar, en especial en la gente, en el barrio, le da voz a los que no son escuchados, habla de temas constructivos. Los valores cooperativos están impresos en sus líneas y se siente desde el momento que el equipo se compromete a trabajar, escribir, retratar, diagramar, y en mi caso diseñar para cada rinconcito de cada medio de la cooperativa Ecomedios. Felices 20 años y por muchos años más siendo la Bahía que muchos queremos. Daniel Saladino.



Querido Ecodias. Hoy cumplís años y la verdad que es un honor para mí coincidir en tus páginas. Solía verte en la Biblioteca Bartolomé Mitre. Si me pongo a pensar, hasta me atrevo a decir que, sin que yo me diera cuenta, influenciaste mis ganas de hacer periodismo. De niña te hojeaba y me inspirabas a jugar a ser periodista en la escuela estética o en el periódico escolar. Luego, fui creciendo y dejé de hojearte para comenzar a leerte. Después me recibí de periodista y siguió latente ese deseo que habías despertado en mí de crear un medio gráfico. Me diste valor para intentarlo y pese a ser tan joven, llevé adelante mi propia revista independiente y autogestionada. ¿Y quién lo hubiera dicho? Ya no solo te hojeo, te leo, te estudio o te analizo, ahora también te escribo y espero con ansias que sigamos acompañándonos. Gracias por tanto Ecodias. Melisa Santanafesa.



¡Felices 20 años Ecodias! Dos décadas de pluralidad, integración, compañía y amistad. Ecodias es más que actualidad, es más que un periódico. Es un amigo. Felicidades al equipo y a lectoras y lectores. Brenda López.



Desde que descubrí Ecodias, en el año 2012, siempre lo tuve en cuenta como un medio no solo cooperativo y autogestivo, sino que también marca una agenda alternativa. Una en donde las entidades locales, organizaciones civiles -cruciales en generar sentimiento de pertenencia en toda comunidad- tienen un lugar destacado, por lo que hace a Ecodias un medio único de Bahía Blanca y la región, con foco en nuestra sociedad y sus actividades. Francisco Mutio.



Mi primer acercamiento con Ecodias fue en el 2016, mientras cursaba la Licenciatura en Comunicación Social en Universidad Nacional de Villa María. Participaba junto con mi compañera Lucia Ceresole, en un grupo de investigación sobre análisis del discurso en los medios de comunicación. Decidimos indagar en revistas o diarios cooperativos del país. Ecodias formó parte de nuestra primera investigación en el tema, que luego presentamos en congresos de comunicación y fue la base de muchos trabajos académicos más. Con mucho agrado comparto que cinco años después formo parte del equipo, de la Cooperativa Ecomedios. María O´Dwyer.



Conozco Ecodias desde que tengo memoria. Cuando publicaron la primera edición, solo tenía un par de meses, fuimos creciendo y cumpliendo años a la par. Mi papá es uno de los fundadores, eso quiere decir que, desde que tengo uso de razón, hay algún Ecodias dando vuelta por algún lugar de mi casa.

En la escuela primaria me habían pedido que lleve una nota periodística sobre algo que había ocurrido en Bahía Blanca durante los últimos meses, obviamente, mi nota era sacada de Ecodias. Para mi sorpresa, un montón de mis compañeritos también habían elegido notas del periódico. Hasta ese momento pensaba que el periódico se repartía entre personas cercanas a mi familia. Cuando vi que podía llegar a cualquier persona me sentí orgullosa de lo que hacía mi papá con sus amigos.

Ahora, con 20 años, entiendo más lo que sucede con Ecodias, pero cada vez que voy a la universidad y veo una pila de periódicos sigo teniendo la misma sensación de aquel día en la escuela; orgullo, admiración y también un poco de felicidad. ¡Feliz aniversario! Camila Bussetti.



¡Felicidades a Ecodias, que 20 años es un montón! Un espacio imprescindible de comunicación comprometida, con voces para seguir pensando la sociedad. Por muchos años más de trabajo, para seguir construyendo una comunicación veraz y vinculada con la economía social, la salud, el medio ambiente, los derechos humanos y la cultura. Lucía Ceresole.



Autor: Redacción EcoDias