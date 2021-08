PARA VER Y CONSIDERAR Cine

Fecha: Miércoles, 4 Agosto, 2021 - 00:00

Un vistazo al cine “olímpico” mientras los juegos se están desarrollando en Tokio.



No constituyen un verdadero género, pero los documentales y ficciones deportivas abundan, en parte para captar el interés de los seguidores de una u otra disciplina y mucho más por su componente heroico y la empatía que despierta una persona o grupo de personas enfrentando diferentes obstáculos competitivos hasta ganar o perder con gloria, en particular, los de temática olímpica.

Los juegos olímpicos son el mayor evento deportivo interdisciplinario e internacional y el más tradicional ya que tienen su lejano origen en la Antigua Grecia. De hecho, el primer film al respecto del que se tenga noción fue Olympiakoi agones (Felix Mesguich; 1906), un cortometraje griego que recopilaba pasajes destacados de los disputados en Atenas, cuando el cine apenas se estaba haciendo popular.

De allí en adelante, a esta contienda pacifica dirimida cada cuatro años se le han dedicado casi trescientos títulos entre films, telefilms y series. Paradójicamente, el documental Olympia (Leni Riefenstahl; 1938) es tanto el más famoso por su innovadora y lucida factura visual como el más detestable por haber sido realizado y difundido como parte de la propaganda nazi, aunque hay otros que realmente valen la pena.

Hasta el momento, el más emblemático es Carrozas de fuego (Hugh Hudson; 1981), un drama ambientado en los juegos de 1924 en Paris, cuya banda original de sonido -compuesta por el griego Vangelis Papathanassiou- se ha convertido en sinónimo de competencia deportiva en general.

Por su parte, Jamaica bajo cero (Jon Turteltaub; 1993) sería la comedia más recordada, ya que presenta al primer equipo olímpico jamaiquino de bobsleig y está basada libérrimamente en hechos reales.

Obviamente las que dominan el panorama son las ficciones biográficas -o biopics-, entre las que destacan todas las referidas a Jesse Owens, con Race: El triunfo del espíritu (Stephen Hopkins; 2016) como la más reciente en volver a reflejar al enorme atleta de pista y campo afroamericano, que en el Berlín nazi de 1936 ganó cuatro medallas doradas desmintiendo en acto y sin dejar lugar a dudas la supuesta supremacía de la raza aria frente al mismísimo führer y su plana mayor.

También hay títulos que muestran la cara más oscura de la historia olímpica, como Un día en septiembre (Stephen Hopkins; 1999), uno de los documentales más destacados sobre la masacre de 1972, cuando once miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por un comando terrorista; que tiene en el thriller Múnich (Steven Spielberg; 2005), una especie de continuidad.

Otro ejemplo es la biopic Yo Tonya (Craig Gillespie; 2017), sobre la patinadora estadounidense cuyo deseo de ganar es tal como para planear un ataque a su mayor competidora, con Margot Robbie en el protagónico.

Sin que falten a la cita animaciones, como el corto Goofy: El Campeón Olímpico (Jack Kinney; 1942), en el que el personaje de Disney resume la historia de los juegos.

Y como aporte argentino puede mencionarse la serie Coronados de Gloria (Andrés Cedrón; 2019), que resume la trayectoria de la generación dorada del básquet, con el bahiense Emanuel Ginoblili al frente.

Siempre “Citius, Altius, Fortius”.



