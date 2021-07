PARA VER Y CONSIDERAR Cine

Fecha: Jueves, 24 Junio, 2021 - 00:00

El Museo del Libro y de la Lengua porteño está presentando el ciclo "Cartas de amor".



Durante el aislamiento preventivo y obligatorio del año pasado y el cierre total de salas y escenarios, la actriz y directora Cristina Benegas -como tantos otros profesionales de la escena teatral, cinematográfica y televisiva- debió reinventarse y dedicarse a trabajar en proyectos realizables de manera virtual, a través de plataformas de videoconferencia o de streaming.

Fue así que junto a una treintena de colegas -entre los que se encuentran Susana Amuchaústegui, Marina Carrera, Yamila De Dominicis, Marcela Díaz, Macarena Echeverría, Elsa Goldberg, Verónica Isabel Monzón y Joaquín Tomassi-, compartió durante varios meses la lectura de cartas escritas por remitentes célebres y a veces con destinatarios que no le iban en zaga.

Después de esa lectura, se pasó a una exhaustiva selección del material epistolar y finalmente a la elección de unos sesenta segmentos, que han sido la base de una serie de videos.

Videos breves, donde cada uno de los profesionales -incluida la impulsora del proyecto- interpreta alguno de esos textos, dándoles no sólo su voz y su corporalidad, sino también rodándolos con su propio estilo, en su propio espacio y con los medios técnicos de que disponían en ese momento.

El resultado final ha sido el ciclo “Cartas de amor”, que aborda lo amoroso en sentido amplio ya que incluye los escritos de amantes, amigos, familiares y hasta enemigos, que obtuvo el apoyo del Museo del Libro y de la Lengua y a partir del lunes 29 de marzo puede verse gratuitamente en su canal oficial de YouTube y por tanto, desde cualquier dispositivo conectado a la Red.

El primer episodio, cuenta con una introducción a cargo de la propia Cristina Banegas y de la periodista cultural y escritora María Moreno en su calidad de actual directora del museo creado en 2011 y anexo a la Biblioteca Nacional de la República Argentina en Buenos Aires y en cada uno se incluyen entre otros, fragmentos de cartas de Federico García Lorca a Eduardo Rodríguez; de Frida Kahlo a Diego Rivera -escrita poco antes de que le amputaran una pierna y donde hace un recorrido por todos los sentimientos que le despertaba el pintor-; de Alejandra Pizarnik a Silvina Ocampo; de Oscar Wilde a Lord Alfred Douglas -una de las más conocidas-, de Yoko Ono a John Lennon -post mortem y llena de añoranza-, todas con su particular impacto debido a una nota íntima, una revelación, un tono feliz, sufriente o sarcástico.

Ya se ha estrenado y se puede disfrutar el segundo de los episodios -cada uno tiene una duración aproximada de 45 minutos- y semana a semana se irá sumando otro con distintas imágenes e interpretaciones, hasta completar el ciclo.

Una propuesta especialmente interesante a pesar de lo desigual de la calidad visual y técnica de cada pequeña puesta en escena, pero “Un trabajo de resistencia sobre el fondo de la pandemia… y un trabajo de amor.”, como lo ha definido con justeza Benegas.



Autor: Redacción EcoDias