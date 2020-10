MISIÓN SUSTENTABLE Ecología

Fecha: Miércoles, 30 Septiembre, 2020 - 00:00

Plogging Bahía Blanca es una agrupación en formación que crea conciencia y responsabilidad ciudadana con doble impacto positivo en la comunidad.



El Plogging crea un movimiento mundial que impulsa el cambio social y el cuidado medio ambiental a través de la práctica deportiva. La iniciativa propone la recolección de residuos mientras se realiza una actividad física como puede ser caminar, correr o andar en bicicleta.

En nuestra ciudad, su implementación data de pocos años y es una construcción todavía joven. Vecinos y vecinas vivencian el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza y la aventura en equipo mientras generan una acción de protección ambiental. Claro que, en tiempos de pandemia se reúnen bajo los protocolos correspondientes de cuidado sanitario.

Hasta el momento, realizaron jornadas de limpieza en áreas naturales de la urbe como el puente Canesa ubicado en camino a la Carrindanga y en el Arroyo Napostá. “Al municipio le pedimos permiso para hacer un espacio, un descanso donde tiraban basura para que no lo hagan más, con cosas recicladas. La idea es hacer saber que este espacio es público, y como la naturaleza es de todos hay que cuidarla”, explicó uno de sus promotores principales, Silvano Polla.

“Hay gente que se sorprende como lo hicieron en la Carrindanga cuando íbamos al puente, te felicitan pero bueno qué pasaría si todos juntáramos algo al paso quizás habría menos pero también la solución no sería juntar sino concientizar y no generar basura”, afirmó Polla, quien es además profesor de Educación Física.



Gestos a imitar

Para el 19 de septiembre por el Día Internacional de la Limpieza, el equipo de Plogging tras conversaciones generadas y trabajo en red, inauguró en el barrio de Aldea Romana un nuevo punto limpio para la ciudad. “La idea es replicarlo, lo más importante es aumentar los eco puntos. Falta concientizar a la gente. Hay muchas cosas que se pueden hacer para estar mejor todos”, expresó respecto a las transformaciones de hábitos y prácticas culturales que son necesarias generar para construir colectivamente un entorno más amigable con el medio ambiente.

La propuesta suma mes a mes nuevos apoyos por parte de ciudadanos, organizaciones, instituciones y empresas como Qreciclas, Generando Consciencia, grupo Scout y Guías de Aldea Romana, la subsecretaría de Gestión Ambiental y referentes de otros proyectos medioambientales. “La verdad lo que paso es muy lindo y mágico y estaría bueno poder seguir gestionando cosas que se fueron haciendo y que resultaron. Creo que se pueden hacer muchas cosas lindas que beneficien al mundo, a las personas y no perder la esperanza de lograr concientizar a los demás. Y esto es un trabajo de hormiga pero se puede hacer”.

Plogging Bahía Blanca impulsa el ecodeporte y apunta a la sensibilización social y la educación medioambiental de una forma innovadora, entretenida y saludable. Para quienes quieran conocer más sobre la iniciativa y ser parte de la iniciativa, pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @plogging_bahia.



Autor: Redacción EcoDias