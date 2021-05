SALUD MENTAL Salud

Fecha: Miércoles, 12 Mayo, 2021 - 00:00

Las condiciones sanitarias del mundo han exigido un gran esfuerzo mental, tanto de quienes son parte de los equipos de salud como de las personas que deben mantener distanciamiento social o aislamiento para evitar los contagios.



“Por la segunda ola hay un incremento de los casos como no se había visto en la primera etapa. La situación es muy grave por dos razones: una por el aumento de la demanda y la reacción de la población respecto a este problema, y por otro lado, por el agotamiento de los equipos de la salud que les toca intervenir en situaciones sumamente estresantes porque les toca tomar decisiones que son muy angustiantes”, indicó el coordinador del Departamento de Salud Mental del municipio, Hugo Kern.

En el período anterior se atendieron 17 mil consultas y durante la pandemia se atendieron 20 mil, es decir, que hubo un aumento de casi un 30% de las consultas en igual período de tiempo. “Esto nos indica que, por un lado el sistema es accesible, y por otro lado, habla de las condiciones de vida de la población que demanda”, reflexionó el especialista.



Síntomas del malestar social

Una situación desagradable o que provoca sufrimiento suele ser evitada, y produce reacciones distintas. “Hay formas que tienen que ver con alejamiento físico, emocional, psicológico. Por otro lado, cuando no te podés alejar del sufrimiento, en general lo que sucede es que las personas entren en un proceso de irritabilidad, de conflicto y de enojo”, expresó Kern. Estos sentimientos son expresiones representativas de la situación actual.

Asimismo, agregó que “si la persona no puede enojarse o no puede evitar los sucesos, es posible que entre en estado de inhibición lo que llamamos en estado depresivo, y esto es lo que vemos con mucha fuerza. Personas que están agotadas absolutamente de la condición de pandemia y que se sienten sin fuerzas para poder continuar, lo cual provoca reacciones que son disruptivas”.



Estrategias de autocuidado y cuidado mutuo

El especialista recomienda continuar con las medidas de cuidado y tener en cuenta cuál es el contenido emocional con el que estamos conviviendo. Es importante tener en cuenta cómo esas emociones alteran los vínculos inmediatos de las personas. “Pedimos buscar espacios de comunicación que sean saludables y generar espacios de contención afectiva, desarrollar una estrategia de comprensión de sí mismos y de los demás”, destacó.

“La desesperanza tiene un efecto absolutamente negativo para la salud mental”, subrayó Kern, por lo tanto es esencial pensar que la situación se debe a un marco mayor de cuidado, un tránsito mundial que permite evitar los contagios de Covid-19. “Poder conservar la idea de que hay una salida a esta situación, que esto puede mejorar pero hay que esforzarse y no entrar en una situación de oscuridad es lo más importante”, aconsejó el profesional.



ACOMPAÑAMIENTO VALIOSO

Es posible pedir asesoramiento en el teléfono 4551159, en días hábiles de 8 a 15 hs, o por whatssapp en 291-4261642.



Autor: Redacción EcoDias