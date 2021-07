GÉNERO Derechos Humanos

Fecha: Jueves, 24 Junio, 2021 - 00:00

La AM 1240 Radio Universidad participó de una capacitación como integrante de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas (Aruna), en el marco de la conmemoración de Ni Una Menos.



La exposición virtual fue moderada por la jefa de noticias de Radio Universidad, Andrea Romero y contó con las exposiciones de la integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y comunicadora de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Florencia Basso y la directora de esa emisora y docente del Instituto de Cultura, Universidad y Estado de dicha universidad, Elizabeth Furlano.

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación son fundamentales para el cambio social, destacaron la necesidad urgente de que más medios colaboren en la organización de una sociedad más justa e igualitaria en materia de género. “Los colectivos de las distintas radios universitarias que conforman nuestro sistema universitario de radio siempre ha sido un espacio inicial para un trabajo en cuanto a una construcción de una sociedad más igualitaria y espacios igualitarios para todos los géneros”, dijo el presidente de Aruna e integrante de la Universidad Nacional de Jujuy, Claudio Añazgo.



Experiencias radiales motivadoras

Durante la charla se compartió la experiencia de la producción colectiva “El Hilo Violeta”, un programa federal elaborado en red entre varias emisoras universitarias. Dedicado a los temas feministas y de género, el espacio propone que más programas y emisiones construyan participación comunicacional más igualitaria. De esta manera, se habilitarán herramientas y procesos más inclusivos.

“Las repercusiones del grito Ni Una Menos no se hicieron esperar y tras esa primera marcha de 2015 la consigna se masificó en distintas manifestaciones en Latinoamérica. En Argentina, pusimos un punto de partida en lo que fue el movimiento”, subrayó Florencia Basso, en alusión a la lucha de visibilización de las violencias extremas padecidas por las mujeres en manos de los hombres. “Las calles se convirtieron en el escenario político”, agregó.



Impulsar la perspectiva de género

Otros de los proyectos que impulsó el movimiento feminista y que seguramente transforme los medios universitarios también, tiene que ver con la equidad de género en los medios. “Constituye una de nuestras últimas conquistas”, comentó Basso.

Esta ley busca generar mejores condiciones para el ejercicio del oficio y mayor pluralidad en los medios de comunicación, repara una desigualdad histórica en el acceso al trabajo para mujeres y trans. Además premia a aquellos que demuestren avances en materia de equidad de género y busca crear condiciones para un periodismo con todas las identidades.

Desde 1995 las Naciones Unidas plantearon lo importante que es que los medios informen sin estereotipos y con perspectiva de género. “Tener perspectiva de género tiene que ver con comprender que a las mujeres no les regalaron nada, que salieron a la conquista de cada uno de los derechos y que a pesar de los avances estas desigualdades persisten”, reflexionó.



¿Qué pasa en los medios?

“Cuando comenzamos a pensar el abordaje de los medios de comunicación con respecto a las violencias tenemos que tener en cuenta el contexto, que se trata de un problema social y cultural y que no se trata de crímenes pasionales”, sostuvo la licenciada.

Algunas de las pautas que se marcan a la hora de realizar coberturas de estas noticias, están vinculadas con promover el respeto a la dignidad e integridad de las personas en situación de violencia, no culpabilizar ni justificar estos hechos, contextualizar el femicidio como un crimen de odio con fundamentos culturales. La nota debe incluir información de servicio, números de ayuda nacional y local.



Autor: Redacción EcoDias