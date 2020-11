100 AÑOS Economía social

Fecha: Miércoles, 4 Noviembre, 2020 - 00:00

La Cooperativa Obrera inauguró el Centro de Distribución y Fraccionamiento de Refrigerados y el Centro de Distribución de La Coope en Casa durante el acto institucional de su aniversario.



“Si hay un motivo para celebrar más allá de las obras inauguradas es que en las tres instalaciones estamos ocupando 70 trabajadores para su operación. Sumar cada año más asociados y generar nuevos empleos dignos es una preocupación permanente de nuestra entidad”, afirmó Mónica Giambelluca, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Obrera.

Con la presencia del gobernador Axel Kicillof; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el intendente Héctor Gay; el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco y representantes de diversas organizaciones, la entidad de consumo festejó su aniversario centenario. Atendiendo al protocolo, las personas asistentes estuvieron limitadas para cumplir con el distanciamiento social.

Giambelluca destacó el esfuerzo propio y la ayuda mutua, la responsabilidad y la solidaridad como las claves para sobrellevar los efectos sociales y económicos de la pandemia. “Como verán las cooperativas somos organizaciones preparadas para responder adecuadamente a este desafío”.



Nuevos retos

La inversión concretada por la Cooperativa Obrera a través de estas dos importantes obras fueron destacadas por el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo Rodolfo Zoppi, “empieza su segunda centuria preparada para enfrentar los nuevos retos que le presentará el siglo XXI. Los pioneros del primer centenario encontrarán seguramente en las nuevas generaciones de hombres y mujeres solidarios a los continuadores que tendrán la responsabilidad de cuidar, consolidar y ampliar a esta empresa social de los propios consumidores”.

“Nos hacen sentir orgullosos a los que somos parte de esta gran empresa cooperativa. Son ejemplo indiscutible de lo que el movimiento cooperativo es capaz de ser y hacer, no solo en el país sino en el mundo entero”, afirmó Ariel Guarco. Con idéntico énfasis, señaló el compromiso de La Coope para poner al ser humano como centro y como destinatario de la actividad económica.



Crecimiento

El ministro Augusto Costa valoró que “son 100 años de crecimiento, expansión, esfuerzo, superación, adaptación a diferentes circunstancias, atravesar crisis”. También hizo referencia a las posibilidades de pensar desde una lógica distinta la actividad económica y de consumo, “es una forma sustentable, que incluso en un contexto hostil como el de hoy, apuesta a la inversión, por nuevos servicios para asociadas y asociados y demuestra que no es una organización marginal la cooperativa ni el cooperativismo”.

El gobernador bonaerense cerró la ceremonia recordando que en el mes de junio del año pasado realizó una visita a la entidad, “el festejo habla por sí solo, 100 años no duran tantas cosas”, subrayó. “Una empresa sometida a una inmensa competencia, que subsistió a todos los vaivenes de la historia nacional y mundial. Llevó adelante su tarea y se ha expandido me parece extraordinario y ejemplar”.

Kicillof defendió la organización cooperativa porque trabaja dentro de la lógica de la solidaridad, la generación de trabajo y el reparto de las ganancias, como así también brinda un aporte social y cultural invaluable. Posteriormente, realizaron un recorrido por las instalaciones inauguradas.

El encuentro se transmitió por el canal de Youtube de la Cooperativa Obrera, se sumaron más de 600 personas.



INVERSIONES A FAVOR DE LAS Y LOS CONSUMIDORES

El Centro de Fraccionamiento de Refrigerados puede almacenar con frío más de 1.100 palets de mercadería fresca, equivalente a 42 camiones semirremolques de gran porte. Permitirá llevar los productos listos a la góndola de las 134 sucursales de las 4 provincias. Este lugar se convierte, de esta forma, en una planta modelo con la tecnología de primer nivel mundial y personal especialmente preparado para operarlo. “Estas obras han significado un esfuerzo económico y financiero muy importante para la entidad”, afirmó Giambelluca, que agregó que han sido proyectadas pensando en la seguridad alimentaria de la población consumidora.

El Centro de Distribución de La Coope en Casa asegura el almacenamiento de alimentos, artículos de limpieza y uso personal. Está diseñado para que un grupo de trabajadores pueda preparar los pedidos de asociadas y asociados, serán asistidos por un moderno sistema informático.



Autor: Redacción EcoDias