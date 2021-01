POR LA ERRADICACIÓN Derechos Humanos

La “Fundación Bahía Blanca por los Niños” lleva adelante la Campaña del Pañuelo Amarillo, contra el abuso infantil, bajo el lema “Yo sí te creo”.



Trabajan desde 2015 realizando asistencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Actualmente asisten a familias que solicitan ayuda de todos los barrios de la ciudad, entregando ropa, calzado, alimentos, muebles e incluso artículos para el hogar ante casos de incendios.

La presidenta de la agrupación, Paula Cacheiro, explicó que han llegado a tener un merendero que tuvo que cerrarse, con todo “decidimos seguir trabajando por la gente”.

Por este motivo, en marzo del 2020 presentaron el Proyecto del Pañuelo Amarillo a autoridades nacionales y provinciales, para la prevención del abuso infantil. Su objetivo es acompañar y asesorar a los niños y a sus padres durante todo el proceso a partir de la detección de casos, contactando abogados, psicólogos y Fiscalía. “Desde que lanzamos el pañuelo, lamentablemente asistimos a muchas personas. Es una situación horrible, pero hay que seguir”, afirmó Cacheiro en comunicación con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

La llegada de la pandemia interrumpió sus actividades, pero piensan retomar rápidamente a medida que sea posible, para presentar el proyecto formalmente. “Hay mucho para trabajar, mucho para hacer. Tenemos ideas, proyectos, pero nos frena mucho el virus” indicó. “Este año, la idea es hacer ruido”.

Además, declaró que “durante la cuarentena saltaron muchos casos a la luz, porque muchos chicos están en sus casas y el abuso se da mucho en el vínculo familiar”. También señaló que estas situaciones no solo se dan en círculos de gente humilde, sino también entre quienes tienen más recursos, en el ámbito familiar.



“Yo sí te creo”

La iniciativa propone realizar charlas y talleres en escuelas, clubes, y diferentes instituciones a las que asistan niños. “Queremos enseñar que el ‘no’ siempre es ‘no’, que no hay que callarse, que los secretos no existen”, puntualizó la referente. Además, buscan generar espacios para enseñarle a las madres a estar atento a las señales, cambios de comportamiento, y demás actitudes que puedan indicar abuso.

“La idea es juntarnos en grupos de ayuda para fortalecernos unos a otros entre los que pasaron por esa situación. Que sepan que no están solos; no es solo la denuncia y el juicio. Es seguir la vida marcado por lo que pasó”

El equipo cuenta con una abogada, acompañante terapéutica, una asistente social y psicólogas que tienen como metas el asesoramiento legal, asistencia profesional a las víctimas y la familia y crear un registro de violadores.

Por el momento reciben donaciones de dinero y están vendiendo los pañuelos que identifican la campaña a $ 200, para solventar los gastos de la actividad. El número de contacto de Cacheiro es 291-4391784.



Autor: Fuente: El Digital de Bahía