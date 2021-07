INFANCIAS Salud

Fecha: Jueves, 24 Junio, 2021 - 00:00

Un estudio refleja cómo afecta la pandemia el desarrollo de los niños y adolescentes y qué rol tienen los padres en esta situación.



La entidad internacional llevó a cabo una investigación partiendo de la base que la pandemia por el Covid-19 provocó crisis en todos los ámbitos, tanto económico, sanitario como social de niñas, niños y adolescentes.

La Cooperativa de Trabajo Ecomedios dialogó con la oficial de Salud de Unicef Argentina, Luciana Lirman, quien expresó que se preveía un impacto negativo en la salud de los niños, niñas y adolescentes, “es por eso que desde Unicef nos propusimos generar información, generar evidencia para poder conocer de primera mano, a partir de la voz de los chicos, cómo les afecta en sus percepciones y emociones la pandemia por Covid”, añadió.

El trabajo realizado fue un estudio de carácter cualitativo, donde se estudió a 780 chicos, chicas y adolescentes de 3 a 18 años, residentes en seis conglomerados urbanos pertenecientes a las seis regiones del país: San Salvador de Jujuy (Noroeste), Resistencia (Noreste), Mendoza (Cuyo), Rosario (Centro) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Área Metropolitana de Buenos Aires), Gran Buenos Aires (Área Metropolitana de Buenos Aires) y Comodoro Rivadavia (Patagonia), donde a partir de distintas técnicas de trabajo y de acción participativa, pudieron relevar diversas dimensiones en relación a la vivencia sobre la pandemia.



Apuntes destacados

“Partimos de la pregunta: cómo afectará, qué implicancias tendrá en la salud emocional, mental y los cambios de comportamiento de los niños a partir de la pandemia. Es por eso que se realizó con esta metodología de preguntas abiertas, para escuchar directamente desde la percepción de los chicos, cómo lo están viviendo”, comentó Lirman.

El estudio se desarrolló en tres mediciones realizadas entre agosto de 2020 y febrero de 2021 Este proceso permitió indagar sobre los cambios generados en los diversos momentos de la pandemia y sus efectos sobre la salud mental, en términos de vínculos familiares, escolaridad, emociones y sentimientos, así como las percepciones de futuro de las niñas, niños y adolescentes.

“Los más pequeños, evidenciaron distintas afectaciones emocionales, que fueron reacciones defensivas, adaptativas esperables, que no constituyen expresiones de trastornos en salud mental. Pudieron desarrollar herramientas adaptativas a través del juego, esto lo destacamos como uno de los elementos centrales que aparecieron en las entrevistas”. El juego representó un escudo protector para hacer frente a todas estas situaciones. “En el caso de los adolescentes, la posibilidad de participación en cuestiones que los afecta para sus decisiones de vida respecto a su movilidad y cómo desarrollarse fue central”, sostuvo.

Por otro lado, el rol de las madres, padres y personas adultas referentes es primordial, porque también se vieron afectados por la situación de pandemia. Necesitan ayuda y apoyo para construir entornos que puedan ser seguros para sus hijas e hijos. Además, son responsables centrales para procesar e interpretar las circunstancias que el mundo está transitando.



Cuestión de género

Aunque no fue una pregunta de investigación, con la metodología utilizada se intentó la representación de las múltiples infancias que existen en el país, lo que implicó que haya una representatividad de género.

El 56% se autoidentificó con el género femenino, el 43% con el masculino; dos participantes se auto percibieron como no binarios, uno como persona trans y uno no supo o no contestó. A su vez, el 40% pertenecía a hogares con déficit habitacional y un 11% a hogares pertenecientes a comunidades originarias.



Autor: Redacción EcoDias