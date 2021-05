TRABAJO AUTOGESTIVO Economía social

Fecha: Viernes, 21 Mayo, 2021 - 00:00

Emprendimientos impulsados por Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca fueron incorporados al Banco de Herramientas y Materiales para la Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



Se trata de siete proyectos asociativos e individuales de la agricultura familiar y la economía solidaria que comercializan sus producciones mediante distintas iniciativas pensadas desde una red de organizaciones locales. Los emprendimientos son: Runtu Thani, Cooperativa Las Flores, Panificados Sole, Esa Brisa Accesorios, Nahuel Sur, Cocinando Ilusiones y Construcción solidaria.

El Banco de Herramientas es una política social elaborada por la institución en el marco de la emergencia sanitaria. La integrante del área de EcoSol, Marina Huentenao, explicó que fue “pensada y orientada al tiempo que viene, que es y será difícil por el grado de pobreza y desigualdad existentes antes de la pandemia que ahora se ven agravados fuertemente en el sector ‘informal’ de la economía”.

Los proyectos priorizados fueron aquellos en los que la incorporación de maquinaria podía aliviar el esfuerzo físico que implica sostener los emprendimientos con herramientas inadecuadas. Por otro lado, se tuvo en cuenta a quienes ofrecían productos estacionales y podían diversificar su propuesta para garantizar la continuidad laboral durante todo el año.

Huentenao destacó que el aporte del Banco de Herramientas “les mejoró la calidad de vida, achicaron los tiempos de producción y aumentaron la producción sin tener que sacrificar horas de descanso o privarse de disfrutar la familia por el trabajo. Valoran no terminar con dolor de cabeza por el ruido fuerte y permanente de las maquinarias antiguas que tenían y eso, según sus dichos, les ha mejorado el humor”.

Su compañero, Joaquín Uhrich, agregó que las productoras “están incorporando ofertas nuevas o realizan de mejor manera las que hacían porque las maquinarias no eran las adecuadas, o se rompían continuamente. Esto motiva a crear y probar materiales. Incentiva a repensar sus propuestas. En los emprendimientos asociativos también vemos la optimización de materias primas y una mejor planificación en las jornadas de trabajo”.

Destacaron que el programa llegó en un momento clave y oportuno dado que permite proyectar, planificar y fortalecer la comercialización de las producciones que se pueden canalizar a través de la Feria y el Mercado del Puerto, inaugurado recientemente con una red de organizaciones y por invitación del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca.





PROYECTOS SELECCIONADOS

Planta de alimento balanceado

Runtu Thani incluye a productoras y productores de huevos y pollos camperos. Trabajan en gallineros que aseguran el bienestar animal, incluyendo el acceso a sectores al aire libre donde las gallinas pueden caminar y balancear su dieta a través del consumo de insectos y vegetales.

La planta de alimento balanceado les permitiría estabilizar costos, ampliar y diversificar la producción al incorporar pollos parrilleros y consolidar el abastecimiento a la población local.

Cooperativa Las Flores

La experiencia de trabajo autogestivo y horizontal es llevada adelante por mujeres que fabrican baldosas de diseño para exterior.

Al ser desalojadas del espacio municipal que utilizaban perdieron el acceso a las máquinas, las trabajadoras retomaron su labor en una sociedad de fomento donde proyectan incrementar la producción y sumar compañeras jefas de hogar con hijos e hijas a cargo. Adquirieron hormigonera, mesa vibradora, moldes, arena y bolsas de cemento.



Panificados Sole

Soledad comenzó su emprendimiento de panificados y potenció su venta ambulante y para encuentros institucionales. La incorporación de un horno pizzero y una amasadora le permitirá disponer mejor su tiempo y no esforzar sus brazos y espalda con el amasado que requiere el oficio.



Esa Brisa Accesorios

Mary produce mochilas, bolsos, carteras y tapicería con lona, cuero y tela. También confecciona almohadones, riñoneras y materas. Con la maquinaria solicitada apunta a bajar costos, optimizar mano de obra y a ampliar y diversificar producciones.

Por otro lado, la máquina doble arrastre posibilitará, previo acuerdo con sus compañeras del local de comercio justo Reloj de Arena, ofrecer servicio de tapicería y marroquinería atrayendo nueva clientela al espacio de comercialización conjunta.



Nahuel Sur

Es un emprendimiento con años de experiencia y demanda sostenida de ambos para personal sanitario, ropa de trabajo e indumentaria con bordados. Gladys integraba el local Reloj de Arena y se asoció con otras emprendedoras para abrir un espacio propio de comercialización. La bordadora del Banco de Herramientas le permitirá sumar a su hijo al emprendimiento, ampliar la producción diaria y diversificar sus productos.



Cocinando Ilusiones

Es un grupo de mujeres de Grünbein que se dedica a la elaboración de panificados, pastas, repostería y rotisería. La incorporación de un horno convector, un carro latero y bandejas les permitirá ampliar la variedad de producciones que ofrecen y disponer de más tiempo para dedicar a sus familias.



Construcción solidaria

Se proyectó un servicio de albañilería y construcción que mejoraría las posibilidades laborales de un trabajador desempleado y ofrecería una alternativa al barrio Villa Talleres Sur mediante cobros diferenciados o trueques. Meses después, cuando las máquinas y herramientas requeridas llegaron a la ciudad, el destinatario manifestó no poder desarrollar la propuesta. Con autorización del Ministerio, se redireccionó el aporte a Runtu Thani.



Autor: Redacción EcoDias