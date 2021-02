PARTICIPACIÓN CIUDADANA Ecología

Fecha: Martes, 9 Febrero, 2021 - 00:00

“Salvemos al Parque de Mayo” se organizó a través de Facebook para visibilizar una problemática de bien común que se agrava con el tiempo.



“Uno veía que la situación se iba deteriorando paulatinamente en el parque. Todo se desencadenó en enero del año pasado. Voy pasando en auto por el parque y vi un fuego, había una familia haciendo un asado”, expresó su impulsor, Ernesto Pirillo, quien se unió a otras personas que veían el mismo deterioro ante la inacción del gobierno municipal de Héctor Gay.

La agrupación es abierta y participativa y realiza intervenciones periódicas desde el llamado a la reflexión, el debate constante y la presentación de informes, cartas y medidas para promover que autoridades locales garanticen el resguardo del Parque de Mayo. Entre lo que se denuncia desde la red social está la situación respecto al vandalismo, la poda irregular, el deterioro de la infraestructura o la ausencia de control y vigilancia.

“En marzo pasado hicimos una nota al intendente Gay muy educada indicando las irregularidades, y por lo tanto pedimos una urgente intervención. Durante todo ese tiempo hasta el comienzo de la pandemia que después empieza a cerrarse el parque no se obtuvieron resultados porque siguieron haciendo fuegos. Paulatinamente, hicimos denuncias y no lograron resolver el tema”, enunció el vecino.



Hacia la privatización del espacio público

Pirillo se pronunció respecto a los proyectos gastronómicos: “Dentro de las funciones esenciales de un parque verdaderamente no está la gastronómica. Están las ambientales, higiénico-sanitarias, estéticas y educativas. Uno entra a un parque a buscar ese silencio que no hay en la ciudad, para escuchar el canto de los pájaros, para estar cerca de un espejo de agua, para respirar un aire más limpio. Son ofertas gastronómicas que no tienen nada que ver inclusive con el acceso público”.

“El deterioro del parque es bastante importante. Hablamos de la vegetación, de la infraestructura, la vida que hay en el lago ya se ha perdido, no hay guardaparques tampoco y es lamentable que se llegue a una situación así”, excluyó.

“Al Parque de Mayo lo están descuartizando. No hay un plan de gestión completo. Cada vez tiene menos verde y menos espacios públicos. De hecho, se está privatizando”, concluyó Pirillo sobre la puesta en valor que se quiere efectuar en el Parque por parte del municipio.



Medidas

“Lineamientos para un Plan de Acción en el Parque de Mayo” es un trabajo abierto y colaborativo, generado por la agrupación para proponer a las autoridades del gobierno local una serie de acciones orientadas a implementar para la efectiva protección del espacio verde en cuestión.

Dentro de lo que se reclama, está el pedido de la presencia de guardaparques de forma constante los siete días de la semana; la vigilancia y control exhaustivo y permanente, para evitar la realización de fuegos en la base de los árboles; el control de nivel acústico, especialmente proveniente de motores, equipos de música y control de “picadas” de autos y motos; un programa de poda con calendario de ejecución, realizado por especialistas; la instalación de canillas y bebederos; la construcción de mesas y bancos; la incorporación de cestos para la recolección de residuos en forma diferenciada, entre otras iniciativas.

Entre las últimas novedades, el pasado 3 de febrero, vecinos y vecinas entregaron por Mesa de Entrada del Municipio el documento “Sistema del Lago del Parque de Mayo”, dirigido al director de Espacios Públicos, ingeniero Pablo Bianco.



Autor: Redacción EcoDias