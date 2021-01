HACIA UNA ORDENANZA Locales

Fecha: Martes, 29 Diciembre, 2020 - 00:00

La mesa de abordaje de la Fauna Urbana de Bahía Blanca impulsa una ordenanza para impedir el desarrollo de actividades con animales no humanos.



El objetivo de este proyecto es prohibir en el ámbito del partido la organización, promoción y realización de eventos con equinos o cualquier otro animal no humano susceptible de ser utilizado al efecto, sean jineteadas, destrezas criollas o de cualquier otro tipo o especie, carreras, doma, cinchada, enduro ecuestre y atelaje de competición.

“El proyecto es original, si eventualmente tenemos el apoyo de la sociedad como lo pronosticamos y de los concejales para poder hacerlo realidad va a hacer único en el país de la manera en la que está estructurado”, indicó la representante del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la ciudad, Graciela Regina Adre.

El espacio que corresponde al deliberativo local, también intenta denegar la instalación permanente o transitoria de acuarios, oceanarios o zoológicos con fines comerciales o lucrativos, con espíritu benéfico o didáctico, que ofrezcan como atractivo principal o secundario, la exhibición, exposición, explotación, uso o participación de animales no humanos, cualquiera sea su especie.



Avances

“Surge como una modificación para la actual ordenanza vigente de prohibición de espectáculos de animales que carecía de la aptitud necesaria para también incluir por ejemplo, animales de los llamados domésticos. Hace más de dos años vino un circo a Bahía Blanca con caniches y esta ordenanza no lo incluía”, agregó la especialista.

Según indica el artículo relacionado a las sanciones, corresponderá el pago de una multa. Una penalidad que sería económica y podría incrementarse según la falta de responsabilidad frente al acatamiento de la normativa. También, podría ser procedente en todos los casos el secuestro y retiro de los animales no humanos.

Por su parte, “las peleas de animales son delito penal a nivel nacional: están prohibidas desde 1954 por la Ley 14.346, las carreras de perros están prohibidas por la Ley 27330 también constituyendo delito penal desde el 2016. Ya están muy bien su prohibición y su categorización como delito penal”, aclaró Adre, en tanto la presente ordenanza es de alcance local y su carácter se enfoca en otro ámbito legislativo dentro del maltrato animal. Asimismo, la ordenanza compromete al municipio a impulsar una amplia campaña de difusión de la presente normativa y divulgación de sus motivaciones.



A la espera

Hasta el momento, la iniciativa aguarda a una devolución formal y favorable desde el ejecutivo local y su posterior tratamiento en el Concejo Deliberante. “Consideramos que el apoyo fundamental que tenemos es el de una ciudadanía que ya le dijo que no en su momento a las carreras de caballos este año en marzo, de hecho se juntaron muchas firmas y en el 2018, recordemos que nuestro actual intendente, prohibió y no permitió que se realizara la jineteadas en la FISA con lo cual nosotros avanzamos también porque estamos ante una sociedad bahienses que ya le dijo que no a la utilización, explotación, la tortura y muchas veces la muerte de los animales en estos tipos de espectáculos”, añadió.

Apoyan la causa veterinarios y veterinarias de la ciudad y representantes del Colegio de Veterinarios, del Colegio de Abogados, del Juzgado de Faltas, de la Fiscalía general con el equipo de trabajo en causas de maltrato, de la Comisaría Primera. la Universidad del Sur con su voluntariado “Voz Animal”, ONGs animalistas locales, los bloques políticos de opositores y oficialistas del poder legislativo local.



