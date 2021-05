GÉNERO Derechos Humanos

Fecha: Miércoles, 12 Mayo, 2021 - 00:00

En el marco de la segunda ola de Covid-19, siguen las medidas de protección de las mujeres y disidencias durante el distanciamiento social y el retroceso de las fases.



Las nuevas restricciones horarias y los graves casos de violencia de género que padecen las mujeres arrojaron el número de más de 70 femicidios en los pocos meses del actual año. “Hay un alto porcentaje de las víctimas que son asesinadas en sus casas, por parejas o ex parejas. Se habla de un 60%. Si las medidas nuevamente implican el aislamiento o que la mujer se deba quedar en su casa sin la posibilidad de circular, va a repercutir mucho en la violencia de género, porque pierde la posibilidad de transitar por instituciones donde si puede pedir ayuda”, introduce la integrante del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca, Letizia Tamborindeguy, en diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

La licenciada en Trabajo Social destacó que en el 2020 se establecieron dos etapas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Si bien bajó notablemente el nivel de denuncias presenciales en los meses de marzo, abril y mayo -alrededor de 100 por mes, cuando oscilaban las 200 mensuales-, a su vez aumentaron las consultas telefónicas con el equipo.

“Eso nos muestra que no dejaron de haber situaciones de violencia sino que lo que no se pudo hacer fueron las denuncias correspondientes. A partir de mayo (de 2020) aproximadamente, cuando la ciudad cambió de fase y hubieron menos restricciones en cuanto a la circulación, empezó a aumentar el número de denuncias”, explica.

La ciudad cuenta con las Fiscalías Nº 3, Nº 4 y Nº 14, tres instituciones dedicadas específicamente al abordaje de la violencia y el abuso sexual. También sus integrantes atendieron las líneas telefónicas para agilizar las medidas necesarias en cada caso, concretando una intervención más centralizada.

“Lo que pasó a nivel sanitario, a nivel social y económico, fue un aprendizaje para toda la sociedad, ya que fue de gran impacto y tuvimos que trabajar sobre la marcha con medidas extremas y nuevas restricciones de protección”, agregó.

Respecto a lo realizado el año pasado, Tamborindeguy destacó la capacitación del personal de comisarías y agentes de seguridad. “Ante un llamado o una situación donde se presente una mujer para hacer una denuncia sobre violencia de género, el personal puede atender correctamente. Esto fue un trabajo en conjunto en el interior de todas las fuerzas, para reforzar y mejorar los canales de articulación y comunicación”.



Autor: Redacción EcoDias