VIVIENDAS Locales

Fecha: Viernes, 18 Septiembre, 2020 - 00:00

Cáritas Bahía Blanca, la Asociación Civil Ser Comunidad y Acción Bahiense Comunitaria (ABC) son las impulsoras de los Fondos Rotativos Solidarios de Materiales.



La propuesta constituye un sistema de microcréditos accesibles que permite que familias de bajos recursos de distintos barrios de la ciudad puedan adquirir un crédito en cuotas y de bajo interés para poder comprar materiales de construcción.

Se trata de un fondo porque tiene como base un capital inicial en un barrio determinado; es rotativo porque se entregan a beneficiarios que a medida que cumplen devolviendo el dinero posibilitan que otro vecino pueda acceder. Asimismo, es solidario, puesto que quien paga su crédito sabe a quién y a dónde va su dinero. Los fondos se invierten en compras comunitarias lo que permite la optimización de la inversión. “Se entregan materiales, no dinero y se supervisa la construcción a través de un equipo barrial de vivienda (EBV)”, se especifica en la cuenta de Facebook del proyecto.

Para conocer mejor la iniciativa, la Cooperativa Ecomedios se comunicó con la trabajadora social, Macarena Santamaría quien representa a Ser Comunidad y se ocupa de la Delegación Villa Rosas junto a su compañera Noelia. “Cualquier persona para hacer una compra de materiales o lo tiene que comprar en efectivo o utilizar una tarjeta de crédito pero la verdad que las vecinas y los vecinos con quienes trabajamos no tienen y si tuvieran que buscar un crédito convencional los perjudicaría muchísimo”, explicó Santamaría.

“Al momento que la familia termina de devolver el crédito esa plata que ingresa ya está devaluada por una cuestión lógica de la inflación entonces ese interés que se aplica al crédito es a fin de permitir la subsistencia del sistema porque es un fondo rotativo solidario entonces otorgamos un crédito, esa persona lo paga, lo devuelve y esta plata tiene que girar a otra familia”, agregó.

Dentro de las facilidades está la posibilidad de sacar en 12 o hasta 24 cuotas los créditos pudiendo renovar las veces que sea necesario una vez finalizado la devolución del dinero. Además, “trabajamos la confianza con las familias”, apuntó Santamaría al hecho de que no poseen requisitos exigentes y cualquiera puede tener acceso a la oportunidad crediticia.

Finalmente, la profesional sostuvo que la propuesta no tiene fin lucrativo y que se basa principalmente en poder generar una herramienta que impulse el derecho a la vivienda. También el proyecto termina en la práctica contemplando otro tipo de necesidades de las que se consideran con acompañamiento y seguimiento de las situaciones de cada familia.



Autor: Redacción EcoDias