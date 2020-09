MÁS LECTURAS Instituciones

La entidad cultural volvió a abrir sus puertas bajo los protocolos sanitarios correspondientes y con sus actividades esenciales a disposición.



“Nos dieron autorización para empezar a trabajar. Retomamos no de forma completa, lo que estamos haciendo es préstamo y recepción de libros de socios. No puede haber permanencia de personas en la sala de lectura ni tampoco se puede hacer actividades como talleres de promoción de la lectura”, explicó su directora, Laura Faineraj.

De hacer múltiples talleres, reuniones, actividades para los chicos y de utilizar el auditorio para eventos culturales, entre otras diversas actividades, la Biblioteca estuvo cerrada desde el 20 de marzo y debió disminuir su trabajo por la emergencia sanitaria. “No podemos reunir a la gente que es lo que a nosotros nos gusta pero bueno esperamos que vengan los socios a buscar libros y a los bahienses por empezar por asociarse”, expresó Faineraj.

En mayo empezaron el servicio de delivery en el que, “convocamos a los socios a que solicitaron el material que necesitaban a través del correo electrónico y nosotros les entregamos los libros a domicilio. Para los socios era un servicio sin cargo, lo único que les pedíamos era que tuvieran las cuotas al día”.

En tanto la entrega de libros a los hogares de asociados y asociadas tuvo buenos resultados, el espacio continúa sosteniendo el servicio de Delivery bajo un costo accesible. “Es una cómoda forma de mantenerlos activos y el contacto, la relación con los socios”, sostuvo Faineraj.

Por su parte, respecto a “Estamos en la misma cantidad que teníamos al comienzo del año pero siempre necesitamos socios porque el sostén de la biblioteca es el aporte de las cuotas. Hay una promoción para los chicos para que paguen la mitad del valor y puedan leer en casa. Estamos haciendo un préstamo especial de hasta seis libros por carnet para que varios de la familia puedan leer”.



CONDICIONES DE INGRESO

Las personas interesadas en acercarse a retirar libros pueden hacerlo dirigiéndose a la Biblioteca procurando el distanciamiento social y el uso de tapabocas de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. Cabe decir, que las salas de lectura no se encuentran habilitadas y para el acceso a la Hemeroteca únicamente se podrá con turno telefónico al 4554055.

Para asociarse o realizar pedido de libro puede efectuarse por correo electrónico rivadaviabiblioteca.adm@gmail.com o bien de forma presencial respetando los protocolos sanitarios. Para consultas de libros y más información sobre el catálogo digital, ingresar al sitio web oficial de la Biblioteca Rivadavia



