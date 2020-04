TIEMPOS DE COVID 19 Locales

Fecha: Miércoles, 22 Abril, 2020 - 00:00

La Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down, Integrar, se sumó a las distintas iniciativas organizacionales que tienen como mero fin colaborar con los que menos tienen, ante el contexto de emergencia sanitaria.



La institución bahiense así lo expresó en sus redes sociales: “Con un poquito, entre todos, podemos ayudar a quienes más lo necesitan en este contexto de emergencia. Con lo recaudado, colaboramos con los pequeños productores y hacemos llegar alimentos saludables a sectores vulnerados”.

La Cooperativa EcoMedios se comunicó con una colaboradora de Integrar, Carolina, quien expresó cómo surgió la iniciativa: “Formamos parte de una red de organizaciones de Bahía Blanca que involucra a organizaciones sociales de distintos tipos, algunas trabajan con la discapacidad, otras con asistencia social. Dentro de esa red se vislumbraban necesidades que por ahí no alcanzaban a cubrir entonces nos ofrecimos a colaborar desde donde se pueda”.

“En comunicación con el Comité de Crisis del Municipio, empezamos a generar nuestras propuestas para ver si podíamos sumar recursos a los recursos que ellos ya tienen. Entonces la primera iniciativa surgió por los pequeños productores que se nuclean en el INTA”, explicó Carolina.

Frente a esa acción de los productores, “ellos propusieron donar una parte de lo que venden normalmente y generar bolsones solidarios a precios accesibles que es prácticamente al costo. Con lo que recaudamos con lo que ellos venden más la propuesta nuestra de que la gente done con tarjeta de crédito, virtualmente se van armando estos bolsones solidarios que se ponen a disposición de las organizaciones que lo requieran”.

La propuesta en sí consiste en que desde la casa cada persona pueda pagar un bono de $ 200 a través de Mercado Pago, tarjeta de crédito y/o débito. Por lo pronto, la institución ya hizo entrega el 7 de abril del primer bolsón solidario de verduras, el cual fue entregado a la organización no gubernamental “Los Cangrejitos” del barrio Boulevard.

Sumada a tal iniciativa, Carolina comentó: “Incorporamos algunas panaderías de Bahía como puntos de captación de donaciones. La gente que va a la panadería puede comprar un bono de $ 50 y ese bono se traduce en kilos de pan que una vez a la semana pasamos a retirar. Los repartimos también a los comedores y ponemos a disposición del Comité de Crisis, y ellos nos dicen donde hace falta y ahí lo trasladamos”.

Finalmente, la colaboradora de Integrar concluyó: “La idea es esa, es darle la posibilidad a las personas de a poquito, sin darse cuenta, de ir ayudando en cada lugar donde va”.

Integrar existe desde el año 1992 en la ciudad de Bahía Blanca, una asociación civil sin fines de lucro que surgió “con la necesidad común de familiares de personas con Síndrome de Down de luchar por la plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad”.



Autor: Redacción EcoDias