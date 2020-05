ORGANIZACIÓN Cultura

Fecha: Miércoles, 20 Mayo, 2020 - 00:00

Cerca de los años 30 existió en nuestra ciudad una peña llamada “La Carbonilla” donde se juntaban varios artistas. Con el tiempo muchas personas de la peña se agruparon unidas por un profundo amor por el arte y dieron origen a la Asociación Artistas del Sur.



El próximo 10 de junio la Asociación Artistas del Sur cumplirá 81 años. La prestigiosa institución fue fundada en 1939 por reconocidos artistas de la época, como Ubaldo Monacelli, precursor de las artes plásticas en Bahía Blanca, los pintores Domingo Pronsato, Tito Belardinelli, Alfredo Masera, entre otros.

Desde aquella vez, y manteniéndose siempre firme con su premisa ha buscado agrupar a todos los artistas de esta parte del país en un espíritu de camarería abierto que fomenta el arte a través de la realización de salones y el apoyo, difusión y formación de los artistas.

A partir del año 1954 el Teatro Municipal se ha transformado en el verdadero hogar y sitio de funcionamiento de la organización. Sin embargo, en tanto el emblemático teatro permanezca cerrado por las reformas edilicias, la Asociación se encuentra funcionando en Dorrego 140.



Propuestas

Actualmente brinda talleres de dibujo, pintura, figura humana, caricatura, técnicas de acuarelas, pintura acrílica, mosaiquismo, arte textil y pintura digital. Cuanta con alrededor de 90 alumnos entre todas la disciplinas, pero tras la cuarentena, como no todos los talleres se pueden brindar a través de internet, ese número se redujo a unos 35 alumnos aproximadamente. “La Asociación sigue funcionando como puede. No todos los talleres se pueden dar virtualmente y mucha gente rechaza tomar clase por computadora, porque no está acostumbrada a tomar arte virtual”, cuenta Guillermo Arenas, miembro y artista.

Desde niños hasta adultos mayores pueden ser parte y hay disciplinas para todos los gustos. “Lo que más ha cambiado en los últimos años es que antes había lista de espera de chicos para hacer alguno de los talleres. En cambio, ahora cuesta muchísimo conseguir que los chicos se anoten ya que muchas veces los padres prefieren que hagan inglés o computación en lugar de pagar por arte”.



TIEMPOS VIRTUALES

Para conocer más sobre la Asociación Artistas del Sur se puede visitar su Facebook donde actualmente están publicados los talleres que se están dictando en cuarentena.

También las personas se pueden asociar a Artistas del Sur, abonando una pequeña cuota mensual de $ 75, cuota con la cual se logra cubrir los gastos de salones y mantenimiento y permite que los asociados accedan a algunos beneficios.



Autor: Redacción EcoDias