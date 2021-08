CUPO LABORAL Cultura

Fecha: Miércoles, 4 Agosto, 2021 - 00:00

Se acordó la admisión de un cupo del 30% de mujeres y diversidades para la labor en eventos culturales financiados u organizados por el Municipio.



El pasado jueves 8 de julio se sancionó por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca un proyecto de ordenanza inspirado en la ampliación de derechos que crea el cupo de acceso femenino y diversidades de género en eventos o ciclos culturales organizados o auspiciados en su totalidad o parte por el Municipio de la ciudad.

Es autoría de las concejalas del Bloque del Frente de Todos. “El puntapié de la iniciativa tuvo que ver con la situación de desigualdad y discriminación observada que padecen las mujeres y diversidades, no sólo en el ámbito cultural y artístico sino en general en lo que respecta el acceso al trabajo. La ciudad no está exenta en ningún punto, sino que es un ejemplo más de lo que ocurre a nivel provincial y nacional”, dijo la concejala Analía López al momento de ser consultada por la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

Además, López explicó que esta idea de regular el cupo femenino tiene que ver con que a simple vista o por experiencia personal observa que ante la realización de eventos culturales, casi en su totalidad, los grupos musicales o producciones contratadas tienen como protagonistas a varones. “La realidad nos mostró la necesidad de abrir la posibilidad de contratación de artistas mujeres o pertenecientes al colectivo de la diversidad e incluso a producciones que tuvieran una amplia participación de comunicadoras culturales, productoras, gestoras o trabajadoras de la cultura, pensando también que existen mujeres iluminadoras, sonidistas, montajistas. La idea es poder abarcar a todo ese colectivo”, sostuvo.

Esta ordenanza prevé un cupo de aproximadamente el 30%, es decir que para un ciclo que contrate como mínimo a tres producciones, una de ellas debe estar reservada al colectivo femenino o a la diversidad. Así se va constituyendo una tabla, para cuatro también es un lugar, para cinco son dos. Cuando en la producción son diez, se entiende que se cumple el cupo del 30% cuando tres son mujeres y/o diversidades.

“A lo que apuntamos nosotros es que si hay una oferta en Bahía Blanca sea repartida equitativamente y nos parece que el estado municipal es el que debe dar el puntapié inicial, ya sea que organice eventos o que los financie total o parcialmente”, explicó la docente. La idea de este proyecto de ordenanza es que también sea pasible de la adhesión, es decir, se invite al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, al Ente Zona Franca de Coronel Rosales, al Parque Industrial o cualquier organismo público que el municipio tenga representación.

Sabemos que muchas veces las situaciones de violencia tiene sus fundamentos en históricas situaciones de desigualdad e inequidad y de discriminación hacia el colectivo femenino y mucho más incluso al colectivo de las diversidades.

“Además de políticas públicas que apunten a la sensibilización sobre esto en la sociedad y la capacitación en perspectiva de género, también tenemos que ir por políticas públicas que amplíen los derechos, que igualen no solo en cuestiones de trabajo sino también en el acceso a la salud y educación. Esas son las cosas que como estado municipal, provincial y nacional tenemos que empezar a subsanar”, finalizó la concejala.



Más proyectos por más derechos

Otro de los proyectos de ordenanza presentado como parte de la agenda de género 2020, se trata de la creación del Programa de Mujeres Conductoras del Transporte Urbano de Pasajeros de Bahía Blanca. Este proyecto surge a partir del reclamo de una ciudadana bahiense, María Cecilia Bravo, quien desde el año 2019 presenta la inquietud de verse impedida de acceder a puestos de trabajo en empresas de transporte de pasajeros de la ciudad.

Al respecto, la edil Lopez explayó que “ella, Bravo, considera que es una persona idónea y con aptitudes psicofísicas para desarrollar la tarea y que esa imposibilidad de acceso que tiene se fundamenta en una situación por discriminación por género”.

También Bravo solicitó en septiembre de 2019 la Banca 25, presentó el reclamo en el Concejo Deliberante y desde allí se dispara la inquietud de concejales del espacio, en su momento Unidad Ciudadana. Así, surge el proyecto de ordenanza para la creación de un programa de mujeres conductoras inicialmente pensando en garantizar la gradual incorporación en el plantel de conductoras de Bahía Transporte Sapem porque es la empresa donde el municipio tiene potestad.

Esa incorporación gradual se realizaría en la creación de un registro donde las aspirantes se inscriban y luego en la creación de un protocolo de buenas prácticas de selección de personal femenino, “porque las mujeres no pedimos condiciones que nos favorezcan, sino que pedimos que nos igualen en las condiciones o requerimientos que se les hacen a lo hombres”, sostuvo López.

Se pide en este protocolo igualdad de condiciones al momento de realizar la contratación, que se respete el orden de inscripción en el registro para que no haya prioridades que sean manejadas de forma discrecional. y que las ofertas de empleo se redacten de manera que no tengan ninguna mención que induzca pensar que están dirigidas exclusivamente a varones y que a su vez se garantice la promoción profesional y la formación en el trabajo.

Una vez creado ese registro, se buscará que, ante las nuevas vacantes que se generen en la empresa, se dé prioridad de contrataciones de mujeres hasta lograr una paridad, es decir llegar al 50% de conductoras mujeres. Asimismo, este proyecto establece la capacitación obligatoria con perspectiva de género para la totalidad del personal de Bahía Transporte SAPEM porque de esta manera lo que se busca es que se eliminen los prejuicios y barreras sociales discriminatorias en una actividad laboral que sabemos que es altamente masculinizada.

Se busca desterrar la idea de que existen trabajos para hombres y mujeres, “y justamente no es un proyecto que requiera de ningún tipo de erogación presupuestaria, es solamente la voluntad política de ampliar nuestro horizonte como ciudadanos y ciudadanas. Desmitificar que hay trabajos destinados a distintos géneros. No hay actividades que sean imposibles para las mujeres”, finalizó.

La idea es que este proyecto de ordenanza, que se envió a Informes Ejecutivos, vuelva con las modificaciones o sugerencias que el Ejecutivo considere. El texto se encuentra en la Secretaría de Movilidad y Espacios Públicos, a cargo del director de Tránsito, Ramiro Frapichini, para que luego pueda ser debatido y votado en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.



Autor: Redacción EcoDias