DESDE LA ESCUELA Educación

Fecha: Lunes, 27 Julio, 2020 - 00:00

La Escuela N° 504 Manuel Belgrano invita a la comunidad a colaborar con la campaña solidaria del “Día del Amigo”, una idea creativa para ayudar a estudiantes y sus familias.



En plena pandemia, el establecimiento educativo ubicado en Tierra del Fuego 1730, posee un equipo de docentes, profesionales y directivos trabajando colaborativamente no sólo para garantizar la enseñanza pedagógica a través de plataformas digitales.

A lo educacional se suma las complejas problemáticas que atraviesa su comunidad educativa, por lo que además, el personal docente y equipo directivo se organizan para asistir necesidades básicas de alimentación y abrigo de sus estudiantes.

“Como en este Día del Amigo no nos vamos a poder estar reuniendo, se les ocurrió a los docentes proponerles a la comunidad en general que ese dinero que iban a invertir para salir a cenar o compartir con un amigo, lo invirtieran en las familias”, explicó la directora Claudia Palmieri.

La Escuela acompaña a familias de estudiantes con discapacidad que atraviesan la emergencia sanitaria con muchas necesidades y dificultades. “Trabajamos con una población con recursos bastantes escasos y con esto las familias están más complicadas que antes”.

Palmieri expresó que es un proceso complejo el que están atravesando pero que buscan mantener un diálogo continuo con los estudiantes y sus familias a través de las plataformas digitales de comunicación. De modo conjunto, trabajan para cumplir lo mejor posible con la propuesta pedagógica pero también contener y acompañar ante la necesidad social. Así también los docentes realizan actividades lúdicas y dinámicas para compartir desde la virtualidad, tales como un Circo y una fiesta de disfraces.



ACERCÁTE CON TU DONACIÓN

La institución recepciona donaciones de alimentos no perecederos, frazadas, zapatillas y abrigo. Para colaborar, comunicarse al celular de la directora de la entidad 2915774417.



Autor: Redacción EcoDias