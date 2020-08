PROTECCIÓN PARA MUJERES Derechos Humanos

Fecha: Lunes, 27 Julio, 2020 - 00:00

Autoridades del gobierno nacional anunciaron el Plan Nacional de Acción contra las Violencia por Motivos de Género 2020-2022.



La iniciativa fue anunciada por el presidente Alberto Fernández y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quienes remarcaron que se trata de un programa que busca crear políticas públicas contra este tipo de violencia.

“Debemos ayudar a un cambio que la sociedad entera debe llevar adelante, porque objetivamente esto nos obliga a reeducarnos como sociedad y a entender todo lo penoso y dañino que ha sido creer que algunos estamos en mejores condiciones que otras”, aseguró Alberto Fernández.

"Es un plan construido en un tiempo particular e implica más que una hoja de ruta" teniendo en cuenta que "el Estado tiene la obligación de dar condiciones subjetivas en situación de violencia puedan ser protegidas", subrayó la titular del área. Participaron también de la actividad la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neira, y la asesora presidencial, Dora Barrancos.

Se anunció la creación del programa Acompañar para la asistencia integral de personas en situación de violencia y la conformación de 12 centros territoriales de políticas de género en todo el país, que se gestionarán con las provincias y los municipios. También anunciaron que la línea telefónica tendrá una renovación, y la creación del Registro Nacional de Promotores y Promotoras de Géneros y Diversidad a nivel comunitario para facilitar acciones de prevención y asistencia con el Ministerio nacional.

El objetivo de Acompañar es colaborar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y con menores niveles de discriminación y violencia contra las mujeres y personas LGBTI+. Participaron de la elaboración del plan más de 1.600 propuestas, aportes de organizaciones sociales, los ministerios y de organismos de la sociedad civil.

Dora Barrancos, subrayó “la transversalidad del programa, porque no se puede realizar desde un solo ministerio, sino con la acción conjunta de todo el Gobierno” y enfatizó que “sin prevención no habrá eficacia en ninguna intervención del Estado en asistir y acompañar”. La medida ya fue oficializada y se extenderá desde junio de este año hasta junio de 2022.



