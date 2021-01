PRESUPUESTO 2021 Locales

Fecha: Martes, 19 Enero, 2021 - 00:00

Apuntan a mejoras en infraestructura, equipamiento portuario y obras para toda la comunidad.



En la última reunión del año 2020, el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca aprobó el presupuesto 2021, en el cual se fijan los lineamientos y objetivos de gestión para el presente año.

Durante el ejercicio 2020 se obtuvieron saldos positivos sin precedentes, movilizándose a través del puerto 26.636.687 de toneladas, aún en contexto de pandemia.

Según el informe de prensa, “esta situación de fortaleza financiera permitirá que, en el corriente año, el Consorcio realice inversiones de suma importancia en materia de mantenimiento e infraestructura portuaria, equipamiento, seguridad y acciones de responsabilidad social con la comunidad”.

Dentro del presupuesto aprobado, se prevé una operatoria total cercana a los 24 millones de toneladas de mercadería movilizada en el ámbito de jurisdicción del Puerto de Bahía Blanca, así como también ingresos por 5.706 millones de pesos, un porcentaje superior al 25% del indicador financiero Ebitda (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations, que hace referencia a las ganancias de las compañías antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) y un costo laboral sobre ingresos del 13%.

“El monto de inversiones presupuestadas asciende a más de 3.700 millones de pesos destacándose la readecuación general de la estructura de los sitios 1 y 2 de la Posta para Inflamables, mejoras estructurales de Muelle de Pescadores y varadero y renovación del Centro de Contrataciones”, se plantea.



Infraestructura

Se prevén inversiones en adquisición de equipamiento entre los que se destaca la compra de una nueva grúa de uso en sitio público, tres brazos cargadores para la Posta para Inflamables, escáner móvil y diversas obras de iluminación led en diferentes sectores portuarios.

Cabe destacar que el presupuesto prevé dar continuidad y profundizar el vínculo con la comunidad a través del programa White 2030 que se verá reflejado en acciones directas, como por ejemplo en la continuación de la obra de Avenida Dasso, la puesta en valor del Ex Muelle de Elevadores, la primera etapa de refacción en el Hospital Leonor Natali de Cappelli de Ingeniero White y diversas mejoras en espacios verdes.

En línea con las convocatorias realizadas en 2020, “seguiremos adelante con el espacio de escucha y diálogo con las diversas instituciones como venimos desarrollando dentro del foro participativo Puerto Abierto y apoyando las diversas expresiones culturales de nuestra ciudad”, expusieron.

El presidente del Consorcio, Federico Susbielles, expresó que “el 2020 fue un año lleno de desafíos para el Puerto de Bahía Blanca y nuestro equipo los resolvió exitosamente. Con una gestión eficiente y moderna logramos mantener la operatividad en la pandemia y generar un superávit extraordinario que vamos a volcar en inversiones de infraestructura, equipamiento y tecnología para acentuar nuestro liderazgo y prepararnos para el futuro”.

Susbielles puntualizó: “No tengo dudas de que estamos en camino de generar el desarrollo portuario sostenido, sustentable y en beneficio de la comunidad que todos queremos”.

A su turno, el gerente Rodrigo Torras manifestó: “Tuvimos la virtud y capacidad de adaptarnos rápidamente a un contexto extraordinario y tener un gran año. Celebro la decisión del Directorio de poner el foco en la inversión en tecnología e infraestructura para acrecentar la eficiencia y seguridad en las operaciones que supimos mostrar. Esto consolidará nuestro liderazgo a nivel nacional”.



Autor: Redacción EcoDias