FORMACIÓN CONTINUA Educación

Fecha: Jueves, 10 Junio, 2021 - 00:00

El Centro de Información e Investigación Educativa (CIIE) reafirma su compromiso con la formación docente permanente, pública, de calidad y gratuita.



Con casi 50 años de historia en la ciudad, el CIIE Bahía Blanca es un centro de formación dedicado a la investigación en educación y a la formación profesional de educadores. Poseedora de una amplia biblioteca pedagógica, recursos digitales y formadores de gran trayectoria en el campo educativo, tiene a disposición una variada oferta de capacitaciones no aranceladas.

“Uno de los propósitos del CIIE es colaborar en la mejora de las prácticas institucionales con los equipos de conducción y de enseñanza con los y las docentes de distintas áreas y distintos niveles”, expresó su directora, Viviana Sassi, quien además destacó la notable experiencia territorial en y junto a escuelas.

Desde el advenimiento de la pandemia, actualizaron su compromiso con el Nivel Superior trabajando desde la virtualidad. “En lo que es la atención al público estamos abriendo un día a la semana con turno y tenemos personal administrativo que colaboran bajo todos los protocolos de actuación”, indicó Sassi.



Roles en el territorio

“Pensamos, al igual que gran parte de la comunidad educativa, cómo aportar a las escuelas que se vieron impactadas y no sabían cómo responder o buscaban en nuestra institución cómo trabajar de la mejor manera y sostener el vínculo pedagógico”, detalló. Las y los formadores se pusieron a disposición, hicieron un trabajo enriquecido junto al equipo de inspectoras e inspectores distritales, regionales y areales. “Hubo conversatorios y se hicieron mesas con equipos de conducción donde se abordaron distintas temáticas para trabajar en la virtualidad”, agregó.

Asimismo, remarcó: “Nos paramos frente a la formación permanente no en el sentido de decirle a docentes lo que tienen que hacer sino en ayudarlos a pensar cuáles son sus fortalezas, y cómo resignificar la práctica en este contexto”.

Respecto al papel de la escuela, los equipos de conducción y el personal docente afirmó que “frente a la pandemia nos ha quedado claro que la escuela y el vínculo es insustituible, que no necesariamente la conectividad garantiza el éxito de la práctica. Hay muchas cuestiones para seguir pensando y además, el tema de la conectividad ha sido algo que generó mayor desigualdad en el estudiantado”.

En la actualidad, el CIIE se encuentra trabajando en un plan de formación de Educación Sexual Integral para docentes y equipos directivos, al igual que en profundizar sus lazos con las escuelas de la ciudad. La virtualidad y su labor ha permitido al centro educativo abarcar casi toda la región 22 y trabajar en equipo junto a cinco distritos de la región.



EN SU SEDE

En las semanas que la ciudad transita la fase 2, el CIIE atiende de forma presencial los días miércoles de 10 a 16 hs con turno previo, en Ingeniero Luiggi 238. Es posible reservar la visita a través del teléfono 4501672.



Autor: Redacción EcoDias