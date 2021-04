FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS Educación

Fecha: Lunes, 5 Abril, 2021 - 00:00

Esta iniciativa representa una oportunidad para jóvenes y adultos de todo el país de finalizar sus estudios primarios y/o secundarios.



En el actual contexto sanitario, resulta aún más necesario sostener la propuesta educativa, por eso el Ministerio de Educación nacional, en conjunto con las provincias, continúa el plan en todas sus líneas: Trayecto Secundario, Trayecto Primario, Deudores de materias y Tec.

El Plan FinEs nació en 2008 con el propósito de garantizar los derechos educativos de millones de ciudadanos y ciudadanas que no habían podido acceder o finalizar sus estudios. Los datos censales ratificaron que más de 14 millones de argentinos y argentinas de 18 o más años no habían iniciado o completado su educación primaria o secundaria. Desde su creación, la iniciativa propició los estudios y la titulación de casi un millón de personas.

La inscripción está disponible a través de la página del Ministerio de Educación de la Nación . El título es oficial, tiene validez nacional y es gratuito. Para inscribirse es necesario contar con partida de nacimiento, fotocopia de documento nacional de identidad, constancia de CUIL y certificado de estudios de la última institución en la que se asistió a cursar. La propuesta está destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años que no hayan iniciado o finalizado el nivel primario o secundario, y para quienes cursaron el último año de la secundaria, hasta diciembre del 2015, y adeudan materias.



Autor: Fuente: El Digital de Bahía