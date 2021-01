CALIDAD DE VIDA Instituciones

Fecha: Martes, 29 Diciembre, 2020 - 00:00

La Asociación Bahiense de Ayuda al Diabético (Abadi) celebró un nuevo aniversario y conmemoró su amplia y reconocida trayectoria.



El pasado 2 de diciembre, Abadi cumplió 50 años de trabajo dedicado a detectar, prevenir, acompañar, asesorar, educar y tratar a las personas en riesgo y/o diabéticas en pos de generar mejorar su calidad de vida. Si bien el comienzo de la pandemia irrumpió en su dinámica habitual, al trabajar con grupos de riesgo la institución continuó su labor de concientización sobre los cuidados de prevención en salud y sus tareas de cuidado y acompañamiento integral con especialistas, mediante las plataformas de comunicación digital.

“Este año lo que hemos hecho, apoyados por la municipalidad a través de la secretaría de Salud, son charlas por Zoom con distintos temas. Por el Día de la Diabetes hacemos una semana dedicada a esta patología”, expresó su presidente, Carlos Santillán. Añadió que mantuvieron contacto con las personas que consultaban y continuaron con el asesoramiento respecto a prevención, cuidados y cómo gestionar la medicación para quienes no tienen obras sociales.

“Ha sido un año particular en el que no se ha podido hacer actividades como detecciones o charlas que siempre año a año las veníamos realizando en el salón de Cultura de Cooperativa Obrera con gran concurrencia de las personas y la participación de profesionales destacados de la ciudad y, a su vez, la preparación de material para informar acerca de la diabetes”, dijo el referente.

“Siempre enfocamos el tema no solo en el tratamiento y la medicación sino que promovemos siempre concientizar a la población a que todo diabético realice actividad física y lleve adelante una alimentación adecuada. Todo ha sido difícil este año porque las personas tuvieron que quedarse en sus casas, eso en los primeros días. Ahora con los días cálidos se animan más a salir y estamos procurando mejorar su calidad de vida”, agregó Santillán.



Con visión integral y de futuro

Desde 1970, tanto en la ciudad como en su zona de influencia, Abadi acompaña en el asesoramiento, educación y asistencia a todas las personas con diabetes tipo 1 y 2 y en prevención de diabetes y factores de riesgo, a través de un equipo de profesionales conformado por: diabetólogo, endocrinólogo, nutricionistas, psicólogo, profesor de Educación Física, educador en diabetes, abogada, podólogo y voluntarios.

Además, las y los especialistas atienden consultas e inquietudes; capacitan a través de diversos cursos y jornadas de actualización y brindan perfeccionamiento a profesionales del equipo de salud y a pacientes. También, informan sobre los riesgos, síntomas y cuidados de la diabetes, difundiendo los avances científicos, ayudando a quienes padecen la enfermedad a sobrellevarla con asistencia no solo en insulinas y medicamentos, sino en los otros diversos aspectos de la vida atravesados por esta patología. Todas las campañas de detección, jornadas y labor institucional tuvieron su desarrollo con el acompañamiento y el apoyo de diversas entidades locales, regionales e internacionales.

“Esperamos todos con esperanza de que podamos sortear lo del coronavirus, que las personas puedan vacunarse y así estar más dispuestas a salir, a ir a la institución o poder hacer detecciones. Posiblemente el segundo semestre retomemos profundamente nuestra actividad pero estamos sujetos a los cuidados que debemos tener”, concluyó Santillán respecto a la proyección futura y el compromiso de seguir preservando la salud de los y las pacientes.



Para conocer más sobre la actividad de Abadi, realizar consultas, asociarse y recibir los beneficios de sus servicios, se puede ingresar a su cuenta de Facebook.



Autor: Redacción EcoDias