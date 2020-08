CELEBRAMOS CON LA COMUNIDAD Opinión

Fecha: Lunes, 27 Julio, 2020 - 00:00

Ecodias se gestó gracias a una pregunta: ¿Cuál es el sentido de las pequeñas acciones? A finales del siglo XX, el neoliberalismo había pasado la mano sobre las vidas de miles de personas, José Olmedo y Pablo Bussetti impulsaron desde el trabajo social, la organización de la Cooperativa de Trabajo Madre Tierra, de cartoneros, en Bahía Blanca. Luego vendría la agenda ecológica Ecodias. Y, más tarde, el Ecodias.

Escritos en un garaje e impresos en formato tabloide. Un emprendimiento entre gente amiga que tenía la misma visión. Todos los derechos compartidos. Algunas personas se animaron a sumarse al proyecto, que fue la fuerza de las ideas, del convencimiento para hacer un periódico.

Ecodias fue la expresión de otras voces, de otras miradas. Y de allí, la propuesta de repensar lo cotidiano. Desde la agenda ecológica se constituyó un acto revolucionario, cuidar el medio ambiente, revisar nuestras prácticas en el tratamiento de los residuos urbanos, mientras el modelo económico industrial crecía. Ser parte del cambio y, a través de esto, generar la materia prima para familias trabajadoras. Pronto, marcó su propia agenda contando otra historia sobre Bahía Blanca, mostrar una que no se veía, que se había invisibilizado, que existía sin poner en palabras, sin ser noticia.

Ecodias se transformó más allá de la ecología, habló y sigue hablando de los Derechos Humanos, las luchas por la igualdad en el acceso a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación y los servicios,. Se constituyó en un bien cultural accesible, porque siempre fue gratuito. Está en las calles, en las escuelas, en organismos públicos, en las bibliotecas populares, en las organizaciones, en los sindicatos, en las cooperativas, y en las pantallas.

Hacer un periódico es más que trabajar en una redacción, compartimos la alegría de encontrarnos, de sumar ideas y proyectos, multiplicamos esfuerzos y creamos más fuentes de trabajo. Las jornadas son de camaradería y de compañerismo. Nos convertimos en Cooperativa de trabajo, y pensamos y actuamos en solidaridad, ayuda mutua y democráticamente; creando acuerdos en pie de igualdad y equidad.

Adherimos al Pacto por la No Violencia de Género, y generamos una campaña de difusión de la Línea gratuita 144 para proteger a mujeres y niñas. Ecodias hoy contiene las producciones de Ecos Puntaltenses, El Digital de Bahía, Ecos de la Tierra y El Portal de las Cooperativas; la región, el campo, la vida bahiense y la labor de cooperativas de todo el país son su sustancia.

Como medio de comunicación, Ecodias responde a cambios, busca nuevos rumbos, no siempre favorables. Sin embargo, todos aquellos caminos sí son parte de nuestros aprendizajes. Nos dedicamos a aportar más, a revisar, a volver a mirar… nos seguimos preguntando cuánto valen las pequeñas acciones, dónde nos llevan.

Aquel sol que lo originó, hoy se renueva bajo los colores cooperativos, y nos marca un destino junto a los fundadores y las y los profesionales que se suman a reinventar aquel sueño de amigos: otra comunicación es posible, más justa y solidaria. Ecodias un sueño que crece.



Natalia Schnaider

Directora



