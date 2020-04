¡FELIZ CUMPLE BAHÍA! Locales

Fecha: Miércoles, 22 Abril, 2020 - 00:00

La muestra es una producción del proyecto “Isla Invisible”, llevado adelante por Ferrowhite Museo Taller y el Servicio de Guardaparques de la Reserva Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, viajes convertidos en producciones artísticas.



La “Isla Invisible” propone la realización de viajes exploratorios con un grupo de artistas a las distintas islas del estuario, “después generamos obras de arte en distintos soportes, que permitan conocer distintos aspectos que tiene este espacio que tiene una riqueza ecológica y cultural enorme”, describe Agustín Eduardo Rodríguez, el coordinador del proyecto.

El nombre se debe a la concepción de que “el estuario es básicamente invisible, piensen que la localidad se llama Bahía Blanca, entonces nos preguntamos cuánta gente se mojó en las aguas de esa bahía, y estamos seguros que el número sería muy escaso”, argumentó Rodríguez. La primera edición del proyecto artístico se realizó en el año 2017.

“Nos quedamos sin inauguración, pero no sin muestra. Evitar la aglomeración nos recuerda, paradójicamente, que nadie es una isla. Que dependemos unos de otros para extremar los recaudos ante la pandemia, pero también para reimaginar los modos en que nos relacionamos”, avisaron los y las artistas al momento de comunicar que se suspendía el evento de inauguración por conocerse la Emergencia Sanitaria. Inmediatamente, subrayaron la importancia de comprometerse con la situación y recalcar el rol de cada una de las personas que habitan la ciudad y la región. Por eso, pusieron a disposición los materiales elaborados, relatos, publicaciones, videos en el sitio islainvisible.wordpress.com.

“Se puede ver una gran cantidad de producciones en línea, las obras pueden verse en la página islainvisible.wordpress.com, relatos, videos y publicaciones están ahí, esperamos que se acerquen y los conozcan”, invitó.



Nadie es una isla

El objetivo del proyecto está centrado en producir muestras, obras, ediciones, publicaciones “que permitan dejar una narración sensible de lo que es este territorio para que se pueda conocer”. La iniciativa contó con el apoyo de la Dirección de Turismo de Coronel Rosales, la Sociedad Escolar Alemana, la Universidad Nacional del Sur y el Consorcio de Gestión del Puerto del Bahía Blanca.

Se reúnen las obras de Carolina Andretti, Juliana Báez, Javier Barrio, Florencia Fiorini, Agustín Guaraz, Luciana Guizzeti, Eduardo Martins Cunha, Valeria Mussio, Carlos Mux, Francisco Panisoni, Leonardo Perrota, Fernando Sánchez, Sergio Smith, Juan Vargas y Julieta Zubiri quienes, en octubre de 2019, pasaron tres días en la Isla Bermejo y, a partir de esa experiencia, elaboraron los objetos, videos, escritos, fotografías, dibujos y canciones que forman parte de la exposición.

“Diario de viaje es un intento de aprehender algo de lo inabarcable que fue la experiencia de conocer y habitar en comunidad la Isla Bermejo por unos días. Lo que vi, sentí y aprendí aparece aquí tomando, de algún modo, el formato de los recuerdos, mediante imágenes a veces fragmentarias, volátiles, superpuestas, y sumamente significativas. Registros que están para recordarnos (o recordarme) también, que la naturaleza es resiliente y que hay vida más allá de las barreras del polo. La isla no es invisible; nosotrxs estuvimos allí”. Este texto es parte fundacional de la obra de filmación de Juliana Báez, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, quien tenía planeado realizar una obra escrita, sin embargo, la experiencia de visitar la Isla Bermejo le devolvió el deseo en videos capturados por el celular.



EN UN LIBRO

Con el apoyo de la Sociedad Escolar Alemana, se realizó el libro sobre el segundo episodio de Isla Invisible, en formato impreso y digital, el viaje se realizó en 2018. “Nuestra ciudad toma su nombre de un lugar al que apenas conoce. Para la mayoría de nosotros la Bahía Blanca es, justamente, eso: un espacio en blanco”, reflexionan las y los artistas residentes del Islote de la Gaviota Cangrejera. También se encontrará la lectura en la página de la Isla Invisible.



Autor: Redacción EcoDias