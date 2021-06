CICLO DE CHARLAS Derechos Humanos

Fecha: Viernes, 18 Junio, 2021 - 00:00

Un encuentro virtual aportó perspectiva de género, discutió los mandatos que nos rigen y analizó los efectos de la pandemia.



El ciclo de conferencias nació originalmente desde la ONG Manos Entrelazadas de Punta Alta en conjunto con la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO). Posteriormente, se sumó la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Red Argentina por Buenas Masculinidades.

“Deconstruyendo mandatos patriarcales” fue la cuarta propuesta del ciclo y estuvo a cargo de la integrante actual de la Red Local de Violencia de Género y ex- integrante del equipo técnico del Juzgado de Familia Departamento Judicial de Bahía Blanca, Nora Dinoto, y la licenciada en Trabajo Social, especialista en violencia de género y presidenta del grupo “Buenos Ayres”, Red Argentina por Buenas Masculinidades, María Eva Sanz.



Deshacer estructuras

El proceso consiste en visibilizar aquellos mandatos que construyen una manera de ser mujer, y que obliga a encajar en una sociedad patriarcal. A través de estos estereotipos de género se crean ciertas expectativas y mandatos que debían cumplirse. “Como dice Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, este proceso de socialización que cada una de nosotras ha atravesado por los estilos de crianza que hemos recibido, por nuestra historia familiar o por nuestro linaje materno y paterno, nos fueron definiendo en este perfil de ser mujer”, subrayó.

“El género es una construcción social históricamente determinada que asigna de manera diferencial a hombres y mujeres una serie de roles, esto determina cómo deben ser las relaciones entre sí, nos enseña cómo ser y cómo comportarnos”, explicó. Esto indica que el proceso de socialización de género instaura diferencias entre hombres y mujeres, y también hace a la desigualdad. “La relación de poder que se le asigna al hombre, un sujeto que domina, y la otra parte, depositada en la mujer, una parte sumisa, pasiva, obediente, lo que permite que ejerza el varón esa relación dominante”, ahondó.



Históricos preceptos

“Ser varón” o “ser mujer” es una construcción sociocultural que representa deconstruir estos mandatos para poder construir nuevos roles de género que nos lleven a una igualdad de oportunidades y equidad de derechos. Crear nuevas reglas, coherentes y concretas permiten de manera gradual ir realizando el cambio hacia un sistema social que esté impregnado de respeto por las diferencias, diversidad, sin violencia.

Si las mujeres no cumplen estos mandatos se enfrentan a la crítica social, a la culpa, a la vergüenza, y en algunas oportunidades se enfrenta a la violencia física, psicológica, u otras modalidades, como método de control y de disciplinamiento por haber transgredido dichos mandatos. “El control y la disciplina es empleada para que se transforme ella en una persona obediente a esos mandatos patriarcales”, comentó Dinoto.



Rompiendo lo instaurado

Los movimientos feministas lograron el acceso a derechos muy importantes, como el decidir sobre su cuerpo. “El sistema patriarcal había puesto como mandato el gustar a los demás, que decidan sobre nuestro cuerpo, y de alguna manera le hemos demostrado que asumimos nosotras la responsabilidad de, por ejemplo, la planificación familiar, si queremos o no maternar”, agregó la referente. Además, se adquirieron derechos sociales, como la Ley de Identidad de Género, que rompe con el modelo hetero-normativo, se incorporó la diversidad sexual, destruyendo lo instaurado y dando a conocer que existen otras disidencias.

“El proceso de deconstrucción está en marcha, afecta también a las nuevas masculinidades, porque los mismos varones están reflexionando, se miran a sí mismos para poder reformular nuevas masculinidades”, amplió. El camino hacia una equidad se ha iniciado, aún hay mucho recorrido para hacerlo realidad.



Autor: Redacción EcoDias