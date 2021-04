AYUDA Y CONCIENTIZACIÓN Instituciones

Fecha: Viernes, 19 Marzo, 2021 - 00:00

En el centro de prevención y asistencia de la violencia familiar de Bahía Blanca se atendieron de manera telefónica, por WhatsApp y plataformas virtuales los pedidos de asesoramiento y consultas durante todo el 2020.



“Respecto al trabajo de prevención pudimos hacer un grupo virtual con mujeres, fue un taller que duró unos meses y le fue muy bien. Con los hombres no pudimos realizar este mismo taller por la complicación de la conectividad, la mayoría de los que participaban no tenían la posibilidad de conectarse”, explicó la presidenta de El Nido, Laura Vulyscher.

Además, realizaron charlas con colegios de manera virtual, algo que siempre han hecho de manera presencial, en especial con talleres que promocionan los noviazgos sin violencia. También, a raíz del rango etario, acudieron a sociedades de fomento y clubes, para abordar diferentes necesidades que surgen en estos distintos ámbitos.

“En cuanto a la virtualidad, en muchos casos ha resultado un hallazgo, por ejemplo las reuniones de comisión o de voluntarias que se realizan una vez por mes, nunca en otros años de manera presencial se había contado con una asistencia casi perfecta. Esto nos hace pensar que a raíz de la comodidad, donde cada uno pueda asistir desde su casa y en un horario bueno para todos, seguramente haya cosas que sigan virtuales, aunque se vuelva a la presencialidad en otras que nos parecen más indispensables”, explicó la referente del centro.

El trabajo que realiza El Nido consiste en recibir a las víctimas de violencia de género, escucharlas y derivarlas de acuerdo a la necesidad que tengan, sean estas de tipo social, psicológica o legal. También coordinan grupos de autoayuda para mujeres, se les da atención individual y grupal. Atienden a hombres violentos o que ejercen violencia y quieren mejorar su conducta, reciben atención individual, psicológica y cuentan con un dispositivo grupal psico-socio educativo.



Aún no sucedió

El Nido trabaja en conjunto con Creer Sí, organización sin fines de lucro abocada a la problemática del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Durante los últimos meses del año pasado, las integrantes de las ONGs estaban dispuestas a un cambio de locación ya que el espacio que disponían en el Mercado Municipal, donde funcionan actualmente, no era acorde para cumplir sus funciones de manera correcta y además por una idea de “refuncionar el Mercado Municipal”, de acuerdo a palabras del secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco.

La intención se centraba en mover las oficinas de ambos centros a la galería Visión 2000. “Creer Sí y El Nido todavía siguen en las oficinas del Mercado Municipal porque hasta el momento, aunque hubieron muchos intentos de cambiar de locación, han sido fallidos”.

Aunque el destino es todavía incierto, Vulyscher comentó que es muy probable que las dos instituciones se muden juntas a una casa o alguna oficina lo suficientemente grande como para albergar las funciones de ambas. Asimismo, comenzarán a trabajar de manera presencial en los locales que tienen actualmente en el Mercado Municipal, aunque creen que los grupos no se van a poder realizar.



Situación local

A la pregunta que le realizamos de cómo veía a la ciudad en cuanto a los casos de violencia y si las políticas actuales eran suficientes, la dirigente social expresó: “Vemos a nuestra ciudad como el resto del país, tenemos la misma cultura, donde el machismo sigue estando a la orden del día y lamentablemente, en el peor de los casos, están los femicidios”.

Poner en práctica la Ley de Educación Sexual Integral es una de las herramientas educativas necesarias. “La violencia está en todos lados, es un problema social”, por eso puntualizó que hay que trabajar con chicos y chicas desde la infancia. “Hay que comenzar a armar otra red social, otra ideología que haga de la igualdad de derechos, para la mujer y para el hombre, un estandarte”.

“Las políticas y las leyes que se han dictado en los últimos tiempos son buenas, lo que se necesita es que se apliquen. Que los jueces las administren de la manera que correspondan. La ley que protege a la mujer está, el tema es que todo esto sea implementado de la manera más justa posible”, cerró.



PROYECCIÓN

Las actividades para el 2021 rondan en la idea de poder volver a la presencialidad, ya que casi todo el trabajo se basa en visitar los colegios y realizar talleres y charlas de prevención de rasgos violentos.

Si sufrís violencia y necesitas ayuda, comunicate al 291-4069771, también cuenta con WhatsApp. Por correo electrónico es nidoviolenciafamiliar@yahoo.com.ar.



Autor: Redacción EcoDias