MUNDO ACADÉMICO Educación

Fecha: Lunes, 16 Noviembre, 2020 - 00:00

La formalización del Departamento de Ciencias de la Educación, la apertura del dictado de la carrera Contador Público en Coronel Suárez, las cátedras en plataformas virtuales y las acciones solidarias en investigación, aplicación y ayuda comunitaria resumen un año de trabajo en la Universidad Nacional del Sur.



“La vida institucional continuó casi con naturalidad, de hecho la inauguración de un nuevo Departamento indica que siguió marchando de acuerdo a los planes de desarrollo que se habían planteado”, afirmó el rector de la Universidad Nacional del Sur, doctor Daniel Vega.

“En este contexto de pandemia es difícil hablar de un balance positivo”, aclaró al momento de reflexionar sobre los logros conseguidos y las dificultades afrontadas por la institución. “La comunidad universitaria ha tenido una respuesta muy positiva para acercarse a la comunidad bahiense, creo que como nunca en la historia de la institución. Nuestros docentes, no docentes y estudiantes se pusieron al servicio de toda la sociedad para resolver distintas problemáticas”. Entre las actividades realizadas destacó el reparto de bolsones de comida a través de la campaña Chango Solidario, la colaboración de voluntarias y voluntarios en el triaje telefónico para hacer el seguimiento de los casos Covid-19. También, el compromiso asumido por varios grupos de trabajo que desarrollan barbijos inteligentes cargados con nanopartículas para hacerlos más efectivos, fabrican respiradores y software para controlar insumos hospitalarios y para seguir la dinámica del virus.



Cursados

La virtualidad para el dictado de las cátedras fue fundamental, y se constituyó en la modalidad para llevar adelante sin demoras el cursado. “En este sentido, estamos muy conformes. Tanto estudiantes como docentes están conformes con el dictado de sus cursos, esto es lo que ha surgido de las encuestas de satisfacción. Los porcentajes son muy buenos, e indican que ambos grupos están muy conformes con la manera en las que se implementaron las cátedras a través de estos esquemas no presenciales”, afirmó.

Dentro de los aspectos negativos, Vega reseñó que las actividades prácticas que conllevan las disciplinas no pudieron realizarse. “No fue posible la presencia en laboratorios, el recorrido de campos, tampoco se pudieron realizar las prácticas en montañas o actividades en centros de salud; esperemos que pronto nos aprueben los protocolos para lograr cierta presencialidad que reduzca el impacto negativo de esta situación”.

Otra acción destacable es el inicio en el dictado de la carrera de Contador Público en Coronel Suárez, “apoyándonos en estas nuevas tecnologías, esta apertura de la posibilidad de estudiar a muchos chicos que de otra manera no podrían hacerlo”.



Un nuevo Departamento

La formación académica en el área educativa está centrada en los Profesorados en nivel Inicial y nivel Primario; y la Licenciatura en Ciencias de la Educación. “Estas carreras universitarias se ofrecen desde hace tiempo, el hecho de que se consoliden bajo un departamento nos da mucha alegría”, dijo el rector.

Las y los impulsores de la creación del Departamento tienen en carpeta muchas iniciativas para sumar tanto en carreras de grado como en posgrados. La decisión se suma a la prolífica formación en docencia que la Universidad Nacional del Sur tiene desde hace muchos años. “Esto va a permitir consolidar el área y además, tendrá impacto positivo en toda la universidad. Y redundará en el fortalecimiento y aporte de nuevas prácticas didácticas y pedagógicas”.

La acción corresponde a una modificación de la estructura organizativa para dar respuesta a la ya conocida constitución por departamentos que caracteriza al claustro académico. “Teníamos personal trabajando en el área de Ciencias de la Educación, tanto en la sección administrativa como en el área docente y no docente”.

Si bien no se espera una inscripción que modifique la actual realidad de las carreras, lo cierto es que a futuro se proyectan más y mejores propuestas educativas. “A futuro sí, uno de los objetivos es propiciar la implementación de otras carreras y fortalecer el posgrado. Creo que ampliaremos en mucho la oferta”.

Próximamente se hablará de un espacio propio dentro del campus universitario, hasta el momento funciona en dos edificios, uno alquilado sobre Avenida Alem, y el resto de las actividades en Humanidades.



INGRESANTES 2021

Las y los estudiantes secundarios que están finalizando sus cursados por diversos medios tecnológicos y piensa en su ingreso a la UNS están contemplados en la proyección que está realizando la Secretaría General Académica.

“Se está elaborando un proyecto específico para reforzar los cursos de nivelación y tutorías para que tengan mayor acompañamiento. Imaginamos un escenario de mayor complejidad que el tradicional porque han terminado de manera virtual, y suponemos que habrá una brecha más importante sobre la que hay que trabajar”, subrayó Vega.



CLASES PRESENCIALES

Se conoció la resolución que habilita las clases presenciales en el nivel universitario en el territorio bonaerense. La UNS dispuso una rápida revisión de los protocolos habilitados y además, trabaja en nuevas elaboraciones.

“Hay que priorizar aquellas situaciones donde no han podido cerrar su cursado porque les falta la realización de algún tipo de práctica. Estamos revisando los protocolos que ya teníamos aprobados y estamos elaborando otros nuevos para atender de manera prioritaria todos los cursos que requieran prácticas y en especial, a quienes están en sus últimos años de carrera para finalizarlas”.

Una vez concretados, deben ser elevados al gobierno de la provincia de Buenos Aires para su análisis. “Veremos cómo se da esta dinámica para ver si llegamos antes de fin de año para resolver algunos de estos problemas”, finalizó.



Autor: Redacción EcoDias