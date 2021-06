Salud

Fecha: Jueves, 10 Junio, 2021 - 00:00

La ONG Una Oportunidad para Todos difunde la importancia de registrarse como donante de médula ósea e ingresar al registro mundial.



Creada en el 2011 en la ciudad con el objetivo de instalar un Centro de Donantes de Médula Ósea, la organización logró su fin estableciéndose en el Servicio de Hemoterapia en el Hospital Municipal. Desde entonces, su principal tarea es difundir y promocionar la donación voluntaria.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de tres mil donantes de médula ósea registrados, de los cuales 24 ya han sido compatibles con pacientes con enfermedades hematológicas de base, no solo de Argentina, sino también de Italia, España, Canadá y Estados Unidos. “En el registro mundial ingresan los datos genéticos de todas las personas que se registran como donantes, a disposición de quienes no tienen un hermano dentro de su vínculo familiar que sea cien por ciento compatible y necesita un donante no emparentado”, explicó la presidenta de la ONG, María de los Ángeles Baldevenito.

Sabemos que las personas que tienen indicación de trasplante de médula solamente cuentan con un 30% de posibilidades de tener un hermano que tenga compatibilidad del 100%. “Es muy difícil encontrar un donante no emparentado, porque la compatibilidad se da entre uno en 40 mil a nivel mundial”, agregó.



Educar a las nuevas generaciones

Las once personas que trabajan de manera voluntaria en la ONG, desde Bahía Blanca, Médanos, Pehuen Có y Punta Alta lograron convenios con los municipios de Coronel Rosales y Villarino, donde realizan diferentes actividades que incluyen el traslado de donantes a la ciudad, colectas y registros de sangre.

Pese a la pandemia, continuaron trabajando de manera virtual con diferentes colegios e instituciones que los convocan, llevando la oferta educativa sobre la temática brindada por Incucai. “Se le envía información al profesor que va a desarrollar el tema, y dentro de las temáticas que los chicos van haciendo damos la charla a manera de cierre. A partir de eso, muchas veces desarrollan folletos, dibujos, que después se reenvían a Incucai para mostrar el resultado de la propuesta”, informó Baldevenito.

“Abordamos los procedimientos para ingresar al registro de donantes de médula, cómo funciona el registro a nivel nacional y mundial, quiénes pueden ser donantes de médula, cuáles son los requisitos, y fundamentalmente la responsabilidad social de cada uno frente a esta temática”, explicó. Además, agregó que cualquier persona que pueda donar sangre, puede registrarse como donante de médula ósea.



Donación en tiempos de pandemia

Ante la imposibilidad de realizar las colectas que tenían diagramadas, derivan a las personas interesadas al número de teléfono del Servicio de Hemoterapia, donde pueden comunicarse para tener una entrevista telefónica previa, y se les asigna un turno para ir a donar sangre y registrarse como donantes.

“Queremos llegar a todos lados con el mensaje de lo fácil que es ser donante y cómo, con un poquito de nuestra sangre, podemos brindarle una segunda posibilidad de vida a una persona”, afirmó Baldevenito. A su vez, reconoció que quieren formar nuevos comunicadores que aporten a la donación de médula y sangre. “En nuestro país, es muy poca la gente que va tres veces al año al hospital a donar, por lo general se responde a algún pedido específico. Desde que abrimos el Centro de Donantes de Médula, se ha triplicado la cantidad de donantes de sangre, y logramos no solamente que la persona asista una única vez para registrarse, sino que el trabajo de concientización que hacemos sirve para que esa persona después siga donando sangre”.

En Argentina, las y los donantes de médula ósea se registran donando una unidad de sangre, medio litro con el que se puede salvar tres vidas, para también enriquecer los bancos de sangre donde funcionan los centros. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kg y estar sano.



Autor: Fuente: El Digital de Bahía