PARA VER Y CONSIDERAR Cine

Fecha: Martes, 12 Enero, 2021 - 00:00

Ante la posible reapertura de las salas argentinas, ya se baraja un cronograma de estrenos.



En la vieja normalidad de la exhibición cinematográfica, el primer jueves del año estaba reservado al estreno de algún tanque muy publicitado que hiciera honor a su nombre, generalmente dirigido a los más chicos porque arrastran consigo a la familia.

Por poner un ejemplo cercano, en 2020 fue a todo Disney con Frozen 2 (Chris Buck, Jennifer Lee; USA-2019) y las princesas Anna y Elsa viviendo aventuras en un bosque encantado, que tuvo éxito y desafío al verano, que es la temporada baja para el cine.

En cambio 2021 comenzó con las salas todavía cerradas por la pandemia, a pesar de que los exhibidores -dueños de salas y complejos multisala- habían llegado a un acuerdo con las autoridades sanitarias sobre los protocolos preventivos y el aforo y se había anunciado al 1 de enero como la fecha de la vuelta a la actividad.

Finalmente se dio un paso atrás y la reapertura llegaría el 31 de enero, algo que tampoco parece demasiado promisorio, porque en los diferentes países que abrieron sus salas durante la primavera y el verano del hemisferio norte se constató una caída de entre un 70 y un 80% en la asistencia de público y el estreno Tenet (Christopher Nolan: 2020), el largometraje que según su director y sus productores iba a salvar la temporada y devolver a los espectadores a sus butacas, apenas recuperó su hipertrofiado presupuesto.

Aun así, hay una grilla tentativa con buena parte de los títulos del 2020 que no pasaron al streaming y los programados para este año, que irían desfilando por las pantallas locales de febrero en adelante: Los Croods 2; Mujer Maravilla 2 -ya estrenado fuera del país-; Trolls 2; Tom y Jerry; Caos: el inicio; King's Man: El origen; Morbius -nuevo villano interpretado por Jared Leto-; 007 Bond: Sin tiempo para morir; Mortal Kombat -otro inexplicable intento de ficcionalizar el juego-; Un lugar en silencio 2; Black Widow -uno de las más demorados-; Godzilla vs Kong -extraño crossover si los hay-, Cruella; Espiral: el juego del miedo continúa; Rápidos y furiosos 9; El conjuro 3 -uno de los títulos de terror más esperados-; Ghostbusters: el legado -con dos de sus protagonistas originales-; Minions 2; Top Gun 2: Maverick; Space Jam 2: una nueva era; Hotel Transylvania 4 y Misión Imposible 7, entre muchísimos más.

Lista tupida que salvo alguna excepción grita ¡rutina!, porque presenta una mayoría de secuelas, remakes y reboots y en la que el cuello de botella que se producirá -con suerte- si algún largometraje logra permanecer en cartel, terminará en un pase directo a streaming para varios otros.

Panorama incierto en el que las producciones argentinas tratarán de encontrar su lugar, aunque la cantidad que se han guardado por temor a no recuperar el presupuesto es menor y tienen a la cabeza a las comedias Una noche mágica (Gastón Portal, 2020) y Hoy se arregla el mundo (Ariel Winograd, 2020), con trailers difundidos hace meses.



Autor: Redacción EcoDias