RECONOCIMIENTO Economía social

Fecha: Miércoles, 4 Noviembre, 2020 - 00:00

Autoridades locales, regionales y representantes legislativos saludan a la entidad de consumo y comparten su visión de La Coope centenaria.



“Es un día de fiesta, aún en las circunstancias que estamos viviendo, porque la Cooperativa Obrera es un símbolo de la ciudad que se ha expandido a varias provincias pero que sigue siendo bahiense. Cumple 100 años y esto no es poco en un país con 200 años. Lo tomamos como una jornada de celebración para la comunidad y la región”. Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca.

“Una satisfacción muy grande de estar aquí celebrando un centenario de una institución que no ha dejado de crecer y de ser la más importante, y bajo un régimen cooperativo que es una de las mejores formas de construir, de crecer. Que cumplan 100 años es un emblema para ellos y para nuestra ciudad”. Santiago Nardelli, senador provincial.

“Es un día muy alegre para las y los bahienses porque la Cooperativa Obrera es el emblema de nuestra ciudad cumple 100 años. Además, celebra presentando ampliaciones e inversiones que representan puestos de trabajo, mejoras logísticas y mejoras en el sistema de comercialización. Que esté el gobernador marca un Estado presente que acompaña a las empresas cooperativas, es un cambio de paradigma del gobierno provincial”. Ayelén Durán, senadora provincial.

“Un orgullo que la Cooperativa Obrera llegue en una forma tan extraordinaria, que sea la principal cooperativa de consumo de la Argentina. Estamos muy contentos y ojalá siga creciendo”. Andrés De Leo, senador bonaerense.

“Estoy impresionado por las instalaciones de la Cooperativa Obrera, además que ha venido acompañando el desarrollo del sudoeste de la provincia y todo el sur argentino. Vemos que no han perdido el tiempo, 100 años construyendo un futuro que es una realidad”. Mariano Uset, intendente de Coronel Rosales.



Autor: Redacción EcoDias