Fecha: Miércoles, 6 Enero, 2021 - 00:00

El miércoles 30 de diciembre se sancionó en el Senado la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para mujeres y personas gestantes. Con una votación de 38 a favor y 29 negativos, finalmente, se logró el objetivo de una larga lucha de la Marea Verde.



Lo que más se leyó en las redes sociales y en las manifestaciones fue “el aborto es legal o clandestino”, dejando claro que la práctica ya existe. Las condiciones sanitarias en las que se realizan los abortos son insuficientes, en muchísimos casos, pone en peligro de muerte, infertilidad y complicaciones de salud graves. También el acceso está marcado para quienes lo pueden pagar y quienes no, grupos más vulnerables respecto a su exposición física.

La discusión legislativa en Diputados y en Senadores dejó un pormenorizado mapa de adhesiones- más allá de las pertenencias a partidos políticos- y posturas en contra, en este último caso fundadas en creencias religiosas y en un entendimiento literal de la Constitución Nacional. Llamó la atención, el desconocimiento de algunos legisladores en conceptos básicos sanitarios, como fue el caso de la duda sobre el significado de la expresión “salud integral”.



En Bahía Blanca

Como en todo el país, en la ciudad se realizó la vigilia por parte de integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se siguió la discusión y las exposiciones a través de una pantalla gigante instalada en la Plaza Rivadavia. Desde horas de la tarde de ayer, el clima se presentó complicado con lluvias y viento. Esta situación se repitió por la noche, sin embargo, la manifestación no se disolvió. Finalmente, y después de 12 horas de debate, a las 5 de la mañana se realizó el conteo de votos.

El contexto de pandemia por Covid-19 restringió la asistencia de muchísimas mujeres, que adhieren a la causa. Por eso, las redes sociales se convirtieron en el medio de mayor utilización durante las horas de la noche. La plaza se vistió de verde, y también hubieron paraguas y abrigos compartidos entre barbijos y espera.

En el año 2018, la discusión se había dado y no se logró la votación afirmativa de la propuesta. “Sale si salís” fue el lema que incentivó la campaña de este año, y a pesar del distanciamiento social y los protocolos sanitarios, la presencia de la Marea Verde en las calles de todo el país dejó en claro que el apoyo a la causa seguía vigente.



Documental

Canal Encuentro publicó un video que resume la lucha de las mujeres y personas gestantes, a pocas horas de sancionarse el proyecto y convertirse en ley.

“La aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo viene a reparar una injusticia histórica sobre los derechos de las mujeres, la salud pública y la justicia social. Luego de años de luchas, ahora todas pueden decidir sobre sus propios cuerpos. Un derecho que constituía, hasta hoy, una de las grandes deudas de la democracia”, afirmaron en la introducción.

Reconoce que el logro fue posible por la lucha dada en las calles, lugar donde se conquistan los derechos. El voto, la patria potestad compartida, el divorcio, el acceso a la salud sexual y una procreación responsable, el cupo sindical, la protección integral contra la violencia, el matrimonio igualitario, la identidad de género y el cupo trans. También subraya que la ley del aborto legal, seguro y gratuito era la deuda pendiente de los gobiernos democráticos.



PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Junto con el IVE se trató y aprobó el proyecto de ley de protección de las infancias en sus primeros 1.000 días, que garantizará la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Su objetivo es “contribuir al fortalecimiento del capital humano del país mediante el abordaje oportuno y eficaz de las mujeres embarazadas y de los niños y niñas desde la concepción y hasta los dos años de vida inclusive”.

Entre sus fines específicos, se destaca disminuir el impacto negativo de las patologías prevalentes relacionadas con la nutrición en el embarazo, asegurar la lactancia materna exclusiva por 6 meses, favorecer la lactancia materna complementaria a los 12 meses, promover la extensión de la lactancia materna hasta los 24 meses, promover el estado nutricional óptimo de todos los niños y niñas del país e instruir y guiar a la embarazada y a su entorno en los procesos de crianza y buenos hábitos alimenticios.

“La idea es reforzar una política orientada a integrar intervenciones de salud y nutrición en los primeros 1000 días de vida del niño y niña. Somos conscientes de que todos los niños, en especial los que crecen en hogares bajo la línea de la pobreza, son vulnerables a la nutrición, estimulación y cuidados de salud que reciben en sus primeros 1.000 días de vida comenzando desde el momento mismo de la concepción. Esta ventana crítica representa a su vez una oportunidad y un trascendente desafío para integrar y hacer más efectivas las políticas de salud con el propósito de mejorar el capital humano de nuestro país”, alude el proyecto.

Los problemas nutricionales identificados en nuestro territorio están centrados en el retraso crónico de crecimiento del 8% de nuestra población, también se han detectado deficiencias específicas de micronutrientes del 10% al 30% y obesidad de 20% al 45%. Estas situaciones alimentarias tienen graves consecuencias sobre la salud, rendimiento escolar y capital humano de la sociedad.

A través de este plan, se pagará la Asignación Universal por Hijo (AUH), una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Asimismo, se extiene la Asignación Universal por Embarazo, que pasa a ser nueve mensualidades, abarcando todo el período de gestación. Se amplía el pago por nacimiento y por adopción a personas beneficiarias de AUH.

Se garantizará los insumos, con una mayor coordinación y ampliación de los programas existentes. Se creará el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales, como forma de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. Vacunas, leche, medicamentos esenciales también serán parte del plan.



Redacción EcoDias